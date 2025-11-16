राजापूरमध्ये रब्बीला पोषक वातावरण
राजापूर ः रूजवात झालेली रोपे.
राजापूर ः रब्बी हंगामासाठी नांगरणी झालेल्या भातशेतीच्या मळ्या.
बळीराजा गुंतला मशागतीत; रोपांची रूजवात समाधानकारक
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १६ः खरीपाचा हंगामातील भातशेती अंतिम टप्प्यात असताना तालुक्यात सध्या रब्बी हंगामाच्या शेतीची लगबग सुरू झाली आहे. खरीपातील शेतीला परतीच्या पावसाचा तडाखा बसला असून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ते ओझे पाठीवर घेवून रब्बी हंगामातील शेतीच्या मशागतीमध्ये बळीराजा गुंतला आहे. राजापूर तालुक्यात ठिकठिकाणी विविध फळभाज्यांसह कुळीथ आदींसाठी जमिनीची नांगरणी सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी पेरण्याही झाल्या आहेत. सध्याचे वातावरण पोषक असल्याने रोपांची रूजवात समाधानकारक होत आहे.
यंदा खरीपाच्या भातशेतीला पावसाच्या लपंडावाचा वारंवार फटका बसला. यंदा भातशेतीचे पिक चांगले येईल अशी आशा धुळीस मिळाली आहे. या परीस्थितीतही नाराजी कायम न ठेवता नव्या उमेदीने शेतकरी राजा रब्बीचे पिक घेण्यासाठी सज्ज झाला आहे. रब्बी हंगामाच्या भातशेतीच्या मशागतीची ठिकठिकाणी शेतांवर जोरात लगबग दिसत आहे. शेतकरी कुळीथ, संकरीत मका, कडधान्य, पावटा, मूग यांसारख्या विविध प्रकारच्या भाज्यांच्या बियाण्यांची पेरणी करतात सध्या नांगरणीच्या कामांची शेतामध्ये मोठ्याप्रमाणात लगबग वाढली आहे. परतीच्या पावसामुळे जमिनीमध्ये असलेल्या ओलाव्याचा फायदा घेत काही शेतकऱ्यांनी शेत जमिनीची नांगरणी सुरू केली आहे. काही शेतकऱ्यांची नांगरणी आणि मशागतीची कामे पूर्ण झाली आहेत. काहींची नांगरणी आणि मशागतीची कामे सुरू असल्याचे चित्र शेतामध्ये दिसत असून मशागतीची कामे पूर्ण होताच नांगरणी केलेल्या शेतांमध्ये बियाण्यांच्या पेरणीची कामे सुरू होणार आहेत. ज्या शेतांमध्ये नांगरणी आणि मशागतीची कामे पूर्ण झाली आहेत त्या शेतांमध्ये भातबियाण्यांची पेरणी करण्याची कामे झाली असून उर्वरीतांची लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती शेतकर्यांकडून दिली जात आहे.
भुईमूगसारख्या काही रब्बीतील पिकांना ओलाव्याची जमिन पेरणीला पोषक ठरत नाही. त्यामुळे दिवसागणिक वाढत जाणार्या वातावरणातील उष्म्याच्या प्रमाणामुळे जमिनीतील ओलावा कमी होवून जमीन तापू लागल्याने रब्बीतील अशा पिकांच्या पेरणीला पोषक वातावरण आहे.
कोट
रब्बी हंगामामध्ये कडधान्यासह भाजीपाल्याची दरवर्षी लागवड करतो. त्याप्रमाणे यावर्षी लागवड करीत आहे. मागील महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे जमीनीमध्ये ओलावा राहीलेला आहे. त्याचा फायदा घेत नांगरणी आणि त्यानंतर बियाणी पेरणी सुरू आहे.
- प्रभाकर धांगट, शेतकरी
चौकट
दृष्टीक्षेपात राजापूर तालुका
एकूण भौगोलीक क्षेत्र - १,१९,९१७ हेक्टर
लागवडीचे क्षेत्र - ११८१४ हेक्टर
(खरीप- ११७६४ हेक्टर, रब्बी- ५० हेक्टर क्षेत्र)
