संतोष प्रतिष्ठानतर्फे संगणक संच भेट
राजापूर ः शिवसेना संपर्क कार्यालयाला संगणक संच भेटीच्यावेळी उपस्थित माजी आमदार गणपत कदम, चंद्रप्रकाश नकाशे आणि पदाधिकारी.
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १६ः शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) राजापूर तालुका संपर्क कार्यालयाला तालुका संपर्कप्रमुख अनिल भोवड यांच्या माध्यमातून संतोष प्रतिष्ठानतर्फे संगणक संच भेट देण्यात आला. माजी आमदार गणपत कदम यांच्या उपस्थितीत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कृष्णा सावंत, सचिव सुनील शिवगण, कृष्णा बावकर, दत्ताराम साटम, प्रकाश चव्हाण आदींनी हा संगणक संच सुपूर्द केला.
यावेळी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख चंद्रप्रकाश नकाशे, विधानसभाक्षेत्र संघटक रामचंद्र सरवणकर, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, शहरसंपर्कप्रमुख सत्यवान कदम, उपतालुकाप्रमुख अनाजी गोटम, अभिजित तेली, युवा सेनेचे उपजिल्हाधिकारी संतोष हातणकर, तालुका महिला संघटीका प्राची शिर्के, नरेश शेलार, रुपेश नारकर, उपविभाग प्रमुख नामदेव नागरेकर, विजय बंडबे उपस्थित होते.
