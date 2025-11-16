अभिनयात संवाद, वक्तृत्वात आत्मविश्वास हवा ः जोशी अभिनयात संवाद, वक्तृत्वात आत्मविश्वास हवा ः जोशी
O04684
अभिनयात संवाद, वक्तृत्वात
आत्मविश्वास हवा ः जोशी
चेंदवणमध्ये कार्यशाळा उत्साहात
कुडाळ, ता.१५ ः ‘अभिनयात संवाद आणि वक्तृत्वामध्ये आत्मविश्वास महत्त्वाचा आहे. अभिनय करणे हे सुद्धा एक कौशल्य आहे,’ असे प्रतिपादन नाट्य लेखक, दिग्दर्शक नीलेश जोशी यांनी चेंदवण येथे केले. श्री देवी माऊली माध्यमिक विद्यालय, चेंदवण (ता.कुडाळ) येथे जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘अभिनय व वक्तृत्व कौशल्य’ कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना कसे बोलायचे? कसे चालायचे? ओंकार कसा घ्यायचा? आवाजाचा व्यायाम कसा करायचा? याविषयी प्रभावी मार्गदर्शन करण्यात आले. कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वक्तृत्व व अभिनयाविषयीची रुची आणि आत्मविश्वास वाढल्याचे दिसून आले. श्री देवी माऊली माध्यमिक विद्यालय चेंदवण तसेच चेंदवण शिक्षणोत्तेजक मंडळ मुंबई यांच्यातर्फे प्रशिक्षक जोशी यांचा सन्मान करण्यात आला. विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, शिक्षकवर्ग व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.