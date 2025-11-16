कुडाळात उद्योजकता विकास प्रशिक्षणास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
04687
कुडाळात उद्योजकता विकास
प्रशिक्षणास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १६ ः मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांसाठी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कुडाळ येथे नुकतेच झाले. या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना कर्ज वितरणापूर्वी महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राद्वारे (एम.सी.इ.डी.) दिले जाणारे मोफत व निवासी, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण नुकतेच हॉटेल ओंकार डिलक्स सभागृहात झाले.
नवउद्योजकांनी आपला उद्योग यशस्वीपणे चालवावा, यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण संबंधित अधिकारी, बँक मॅनेजर, तज्ज्ञ यांनी दिले. यामध्ये एम.सी.इ.डी.चे प्रकल्प अधिकारी राजेश कांदळगावकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. दामले, पंकज शेळके, जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे (बँक ऑफ इंडिया), प्रगती चव्हाण, नारायण गावडे, प्रदीप वेंगुर्लेकर, अरुण मर्गज, गीतांजली पेडणेकर यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. समन्वयक संदीप देसाई यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन व व्यवस्थापन केले. सेवा उद्योग प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी सहा दिवसांचे तर उत्पादन उद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांसाठी बारा दिवसांचे हे निवासी व मोफत प्रशिक्षण आहे.
