'इंग्लिश स्पीकिंग' उपक्रमाचे कासार्डे केंद्रशाळेत उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १६ : कासार्डे गावाचे सुपुत्र, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्या संकल्पनेतून एकलव्य अकादमीतर्फे शनिवारी (ता. १५) कासार्डे केंद्रशाळा येथे ‘इंग्लिश स्पीकिंग’ या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी विविध अधिकारी, पालक, ग्रामस्थ, मुख्याध्यापक उपस्थित होते. हा प्रकल्प कासार्डे गाव मर्यादित सुरू केला आहे.
या कार्यक्रमाला उद्घाटक आणि संकल्पना मांडणारे जयप्रकाश परब, सरपंच निशा नकाशे, उपसरपंच गणेश पाताडे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष प्रमोद शेट्ये, उपाध्यक्षा श्रेया परब, उद्योजक प्रणिल शेट्ये, तंटामुक्ती अध्यक्ष प्रकाश तिर्लोटकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी कैलास राऊत, केंद्रप्रमुख संजय पवार, शांतीलाल मुथा फाउंडेशनच्या तालुका समन्वयक पल्लवी सोवनी, संतोष पारकर, तळेरे बीटमधील मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक आणि उपशिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एकलव्य अकादमीच्या संस्थापक रेश्मा दाभोलकर-डामरी यांनी इंग्रजी भाषेच्या व्यावहारिक महत्त्वावर भर दिला. अकादमीचे व्यवस्थापक सुयश तांबट व वैभवी बुकम यांनीही सहभाग घेतला. जयप्रकाश परब यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अशा भाषिक कौशल्याचे महत्त्व विशद केले. कासार्डे केंद्राचे मुख्याध्यापक आनंद तांबे यांनी सूत्रसंचालन केले.
