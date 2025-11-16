नारीशक्ती समाजरत्न पुरस्कार प्रदान
पुणे ः येथील कार्यक्रमात राज्यस्तरीय पुरस्कार स्विकारताना विजेता विजय मोर्ये.
पुरस्कार स्विकारताना सुवर्णा गणपत राघव.
विजेता मोर्ये, सुवर्णा राघव यांचा राज्यस्तरीय सन्मान
नारीशक्ती समाजरत्न पुरस्कारांने गौरव ; सामाजिक कार्याची दखल
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ ः ए. डी. फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणारा राज्यस्तरीय महाराष्ट्र नारीशक्ती समाजरत्न पुरस्कार यावर्षी लांजा येथील विजेता विजय मोर्ये आणि राजापूर येथील सुवर्णा गणपत राघव यांना त्यांनी केलेल्या सामाजिक योगदानाची दखल घेऊन नुकताच प्रदान करण्यात आला.
विजेता विजय मोर्ये यांना सामाजिक कार्य, महिला सक्षमीकरण, सांस्कृतिक उपक्रम, कला क्षेत्रातील योगदान, तसेच वंचित घटकांसाठी केलेल्या सामाजिक हस्तक्षेपाची राज्यस्तरावर दखल घेत हा सन्मान प्रदान करण्यात आला. तर सुवर्णा गणपत राघव, अधीक्षिका – वात्सल्य मंदिर ओणी बालगृह, राजापूर यांना २२ वर्षांपासून अनाथ, एक पालक, वंचित व विधीसंघर्षग्रस्त बालकांच्या पुनर्वसन, संरक्षण आणि शिक्षणासाठी केलेल्या निःस्वार्थ व निरपेक्ष सेवेसाठी “महाराष्ट्र नारीशक्ती समाजरत्न पुरस्कार – २०२५” प्रदान करण्यात आला. त्यांच्या सातत्यपूर्ण सेवेमुळे असंख्य बालकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडला आहे.
पुरस्कार प्रदान करताना पुणे येथील आयकर विभाग आयुक्त डॉ. नितीन वाघमोडे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाचे सरचिटणीस प्रा. शिवाजी खांडेकर, व्याख्यात्या ॲड. प्रियदर्शनी कोकरे, मिसेस इंडिया व मिसेस वर्ल्ड डॉ. सारिका शहा, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. अंजना खताळ हे उपस्थित होते. पुणे येथे हा पुरस्कार कार्यक्रमा झाला. याप्रंसगी विजेता मोर्ये म्हणाल्या, हा पुरस्कार माझ्या सामाजिक आणि कलाक्षेत्रातील कार्याला नव्याने प्रेरणा देणारा आहे. तर सुवर्णा गणपत राघव यांनी हा पुरस्कार आमच्या दीर्घ सेवायात्रेचा गौरव असल्याचे सांगितले.
