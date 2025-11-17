रत्नागिरीत पेजे यांचा स्मृतीदिनी साजरा
-rat१६p२१.jpg-
P२५O०४७६०
रत्नागिरी ः लोकनेते शामराव पेजे यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करताना रामभाऊ गराटे, ॲड. सुजित झिमण, विवेक सावंत, संतोष रावणंग, गजानन धनावडे, प्रकाश मांडवकर, साक्षी रावणंग आदी.
----------
लोकनेते शामराव पेजे यांचा
रत्नागिरीत स्मृतिदिन साजरा
रत्नागिरी, ता. १७ ः रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी अमूल्य योगदान देणारे लोकनेते शामरावजी पेजे यांना त्यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त रविवारी (ता. १६) रत्नागिरीत विनम्र अभिवादन करण्यात आले. माळनाका येथील त्यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून उपस्थितांनी स्मृतींना वंदन केले.
विधानसभा, विधान परिषद आणि लोकसभा सदस्य म्हणून शामराव पेजे यांनी रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांची कार्यतत्परता, प्रामाणिकता आणि लोकहितासाठीची निष्ठा ही नवीन पिढीला दिशा देणारी आहे. त्यांच्या कार्याचा हा वारसा आजही समाजाला योग्य मार्ग दाखवत आहे, अशी भावना मान्यवरांनी व्यक्त केली. हा पुष्पांजली कार्यक्रम कुणबी समजोन्नती संघ, मुंबई (ग्रामीण शाखा रत्नागिरी), कुणबी कर्मचारी सेवा संघ, लोकनेते शामरावजी पेजे स्मृती न्यास आणि कुणबी समाज क्रांती रत्नागिरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला कुणबी समाजोन्नती संघाचे तालुकाध्यक्ष रामभाऊ गराटे, पेजे स्मृती न्यासाचे ॲड. सुजित झिमण, विवेक सावंत, संतोष रावणंग, गजानन धनावडे, चाळके, सलील डाफळे, प्रदीप घडशी, साक्षी रावणंग, विकास पेजे, डॉ. दिलीप नागवेकर, शांताराम खापरे, अनंत नैकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.