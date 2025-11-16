चिपळूण-कुंभार समाजाच्या रक्तदान शिबिराला प्रतिसाद
ratchl१६२.jpg-
04764
चिपळूण ः शिबिरात मार्गदर्शन करताना तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे.
------------
कुंभार समाजाच्या रक्तदान शिबिराला प्रतिसाद
चिपळूण, ता. १६ ः येथील संत गोरा कुंभार विकास मंडळ व संत गोरा कुंभार युवा आघाडीच्या वतीने आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिराला समाजबांधवांनी मोठा प्रतिसाद दिला. समाजातील युवकांसह ज्येष्ठांनी शिबिरात मोठ्या संख्येने सहभागी होत सामाजिक बांधिलकी जोपासत रक्तदान केले.
जिल्हा शासकीय रूग्णालयाच्या सहकार्यातून कुंभार समाजाच्या खेर्डी येथील संस्कार व्हॅली इंटरनॅशनल इंग्लिश मिडीयमच्या सभागृहात रविवारी सकाळी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. संत गोरा कुंभार विकास मंडळ तसेच युवा आघाडीच्या वतीने समाजाच्या प्रगतीसाठी सातत्यने विविध उपकमांचे आयोजन केले जाते. समाजासाठी जिल्हाभरात शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. समाजाच्या युवाआघाडीच्या पुढाकाराने सामाजिक बांधिलकीतून रक्तदान शिबिर आयोजित केल्याचे कुंभार समाजाचे कोकण अध्यक्ष प्रकाश साळवी यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे यांनी संत गोरा कुंभार विकास मंडळाच्या विविध उपक्रमांचे भरभरून कौतुक केले. या वेळी तालुका कार्याध्यक्ष रवी साळवी, उपाध्यक्ष दीपक शिरकर, अमोल पिरदनकर, सचिव प्रकाश कराडकर, पतसंस्था अध्यक्ष तुकाराम साळवी, उपाध्यक्ष तुकाराम टेरवकर, बबन पडवेकर, संचालिका सुमन साळवी, महिला तालुकाध्यक्षा स्वप्नाली कराडकर, राजेश्री टेरवकर, रवींद्र शिरकर, संचालक सुनील पडवेकर, अरविंद गुडेकर, अण्णा साळवी, युवा आघाडी अध्यक्ष दिनेश वहाळकर, उपाध्यक्ष मंगेश बुरबाडकर आदी उपस्थित होते.
