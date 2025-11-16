विकासासाठी व न्यायासाठी एकजुटीने लढा ः बाळ माने
विकासासाठी, न्यायासाठी
एकजुटीने लढाः बाळ माने
रत्नागिरी, ता. १६ ः जनतेच्या प्रश्नांसाठी, स्थानिक विकासासाठी आणि न्यायाच्या लढ्यासाठी एकजुटीने लढण्याची हीच वेळ आहे, असे प्रतिपादन ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते माजी आमदार बाळ माने यांनी केले आहे.
रत्नागिरीत झालेल्या कार्यक्रमावेळी ते बोलत होते. ठाकरे शिवसेनेच्या कार्यक्रमावेळी भाजपच्या रत्नागिरी ओबीसी शहराध्यक्ष अमित विलणकर यांनी कार्यकर्त्यांसह उपस्थित राहत शिवबंधन बांधले. याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष शेखर घोसाळे, माजी शहर प्रमुख प्रमोद शेरे, शहराध्यक्ष प्रशांत साळुंखे तसेच विविध विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रसंगी उपनेते बाळ माने यांनी शिवसेनेच्या विचारधारेबद्दल आणि जनआस्थेबद्दल मार्गदर्शन करून पुढील वाटचालीसाठी प्रेरणा दिली. तसेच शहर विकास, सामाजिक प्रश्न आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी एकत्र येण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.