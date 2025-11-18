राष्ट्रीय एकता दिवस
‘डीजीके’मध्ये
एकता दिवस
रत्नागिरी, ता. १८ : भारत शिक्षण मंडळाच्या देव, घैसास, कीर कला वाणिज्य आणि विज्ञान वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्यात आला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जीवनावर आधारित ऑनलाईन प्रश्नमंजूषा स्पर्धा घेण्यात आली. प्रभारी प्राचार्या मधुरा पाटील यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या कार्यक्रमाधिकारी प्रा. मिथिला वाडेकर यांनी राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करण्याचा उद्देश प्रास्ताविकात सांगितला. त्यानंतर राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी एकता शपथ घेतली. कार्यक्रमाला कला शाखाप्रमुख प्रा. ऋतुजा भोवड, सर्व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. प्रा. स्मार्था कीर यांनी सूत्रसंचालन केले.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.