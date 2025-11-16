रत्नागिरी- घेतली तंबाखू मुक्त युवाची शपथ
राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांनी
घेतली तंबाखू मुक्त युवाची शपथ
रत्नागिरी, ता. १६ : गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम रत्नागिरी विभागाच्यावतीने तंबाखूमुक्त युवा शपथ घेण्यात आली. एनटीपीसी समुपदेशक प्राची भोसले यांनी विद्यार्थांना मार्गदर्शन केले.
या उपक्रमाचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांमध्ये व तरुणांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुष्परिणामांबद्दल जागृती निर्माण करणे आणि आरोग्यदायी, व्यसनमुक्त जीवनशैलीचा संदेश देणे हे होते. एन.एस. एस विभागाचे माजी विद्यार्थी प्रतिनिधी श्रेयस रसाळ याने सर्वांना शपथ दिली. विद्यार्थी आणि कर्मचारी या सर्वांनी तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर न करण्याची आणि समाजात तंबाखूमुक्त वातावरण निर्मितीची शपथ घेतली. तंबाखूमुक्त भारत - निरोगी भारत या घोषवाक्याने कार्यक्रमाला प्रतिसाद मिळाला. या वेळी एन.एस.एस. विभागाचे कार्यक्रमाधिकारी प्रा. सचिन सनगरे, एनटीपीसी समुपदेशक प्राची भोसले, सामाजिक कार्यकर्ते सचिन भरणे, जिल्हा मानसिक आरोग्य कर्मचारी श्वेता मांजरेकर आणि एन.एस.एस स्वयंसेवक उपस्थित होते.
