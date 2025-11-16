मालवण पालिका निवडणूक जिद्दीने लढणार
04776
मालवण पालिका निवडणूक जिद्दीने लढणार
आमदार नीलेश राणे ः अंगावर आलात तर सोडणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १६ : जे करायचे ते जिद्दीवर, ही शिकवण, संस्कार आमच्यावर आहेत. यामुळे मालवण पालिकेची ही निवडणूक जिद्दीने लढणार आणि जिंकणार. बुद्धिबळात प्यादाच वजीर होऊ शकतो, वजीर प्यादा होऊ शकत नाही. मी शांत आहे मालवणवासीयांसाठी; मात्र अंगावर आलात तर सोडणार नाही. काहींना वातावरण बिघडवायचे आहे, तुम्ही बिघडू देऊ नका. मालवणात गुलाल शिवसेनेचाच असेल. या शहराची सेवा करण्यासाठी जनता मतदान करणार आहे, असा विश्वास आमदार नीलेश राणे यांनी आज येथे व्यक्त केला.
येथील शिवसेना प्रचार कार्यालयात जाहीर सभा झाली. व्यासपीठावर शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, उमेश नेरुरकर, राजन सरमळकर, दादा साईल, माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, दीपलक्ष्मी पडते, काका कुडाळकर, संजय पडते, बबन शिंदे, राजा गावडे, राजा गावकर, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार ममता वराडकर, शहरप्रमुख दीपक पाटकर, बाळू तारी उपस्थित होते. यावेळी कमलाकांत कुबल, दत्ता सामंत, महेश कांदळगावकर यांनीही विचार मांडले.
ते पुढे म्हणाले, ‘काही लोकांचे उदरनिर्वाहाचे साधनच म्हणजे पालिका आहे. पालिका हे एक मंदिर आणि पवित्र स्थान आहे. त्या ठिकाणी पवित्र लोकच गेले पाहिजे. आमचे सगळे उमेदवार पारदर्शक, निष्कलंक आणि भ्रष्टाचाराचा डाग नसलेले आहेत. मालवणची संस्कृती आपल्याला जपायची आहे. मला तुमचे प्रेम, विश्वास हवा आहे. मी कुठल्याही टिकेला उत्तर दिलेले नाही. दर्जेदार शहर निर्माण करण्यासाठी माझा प्रयत्न राहणार आहे. आपणच उमेदवार आहोत, असे समजून कामाला लागा.’
---
खासदार राणेंचा जीव मालवणवर
आमदार राणे म्हणाले, ‘खासदार नारायण राणे यांचा जीव मालवणवर आहे. ते नेहमी मला ओळख मालवणनने दिली, असे सांगतात. मी एवढे प्रयत्न करूनही जर कोणी युती करत नसतील, तर कशाला युती करायची? घमेंड, अतिआत्मविश्वास यामुळेच आज महायुतीतील घटक पक्ष समोरासमोर उभे आहेत. आपल्या उमेदवारांसाठी मी वेळोवेळी वाकलो, शरण गेलो, काही लोकांना कार्यकर्त्यांचे सुख आणि दुःख कळत नसेल, तर आता त्यांना जागा दाखविण्याची वेळ आली आहे. कोणतीही तडजोड करायची नाही. कारभार कसा असतो, लोकांना कसा कारभार हवा आहे, हे आम्ही लोकांवर कारभार लादणार नाही. लोकांना जे अभिप्रेत आहे, त्यादृष्टीने काम करणार आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.