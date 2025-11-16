कणकवलीत भाजपकडून चौघांचे अर्ज
‘शहर विकास आघाडी’तर्फे आज शक्तीप्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १६ : कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी आज भाजपच्या चौघांनी नामनिर्देशन पत्र सादर केले. यात माजी उपगनराध्यक्ष बंडू हर्णे यांच्यासह माजी नगरसेविका प्रतीक्षा सावंत, मेघा सावंत आणि मयुरी चव्हाण यांचा समावेश आहे. शहर विकास आघाडीचे सर्व १७ उमेदवार तसेच नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार संदेश पारकर हे आपला उमेदवारी अर्ज उद्या (ता.१७) सादर करणार आहेत.
नगरपंचायत निवडणुकीसाठी १० नोव्हेंबरपासून अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पहिले पाच दिवस एकही अर्ज दाखल झाला नव्हता. काल (ता.१५) भाजपकडून नगराध्यक्षपदासाठी समीर नलावडे यांनी तर नगरसेवकपदासाठी १० जणांनी उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्याकडे सादर केले होते. आज माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी प्रभात १३ मधून, प्रतीक्षा सावंत यांनी प्रभाग २, प्रभा ११ मधून मयुरी महेंद्र चव्हाण तर प्रभाग ९ मधून मेघा सावंत यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. कणकवली नगरपंचायतीच्या १७ प्रभागांपैकी भाजपकडून आत्तापर्यंत १४ उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत. उर्वरीत ३ प्रभागांपैकी एका प्रभागात राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या उमेदवाराला संधी दिली जाणार आहे. तर उर्वरीत २ प्रभागात युती झाली तर शिंदे शिवसेना अन्यथा त्या दोन्ही जागांवर भाजपचे उमेदवार उभे राहण्याची शक्यता असून उद्या (ता.१७) याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. या उमेदवारांसोबत नामनिर्देशन पत्र सादर करताना भाजपचे शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, राजन परब, माजी नगरसेवक अभिजीत मुसळे, जावेद शेख, सुशील दळवी, नवू झेमणे, सिद्धेश वालवलकर, कुंदन हर्णे उपस्थित होते.
