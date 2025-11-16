सहकार क्षेत्रामधील दिग्गज सावंतवाडीत शिंदे शिवसेनेत
सावंतवाडी, ता. १६ ः सहकार क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी आज शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार दीपक केसरकर यांच्या कणखर नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत या दिग्गजांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
यामध्ये अरुण गावडे (सावंतवाडी खरेदी विक्री संघाचे माजी व्हाईस चेअरमन), रामचंद्र जाधव (चौकुळ माजी उपसरपंच), जॉकी डिसोजा (कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक), उल्हास राणे, विजय बंड, प्रमोद परब, ज्ञानेश परब (चेअरमन, मडुरा सोसायटी), सुखाजी मोरजकर, प्रकाश मणेरकर, सुनील देसाई (खरेदी-विक्री संघाचे माजी चेअरमन), महादेव परब, सुधाकर देसाई आदींचा प्रवेश झाला. आमदार केसरकर यांनी सर्व नवप्रवेशितांचे पक्षात स्वागत केले. यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा महिला अध्यक्षा अॅड. नीता कविटकर-सावंत, माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, तालुकाप्रमुख नारायण राणे व दिनेश गावडे, शहरप्रमुख बाबू कुडतरकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. आमदार केसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रातील चळवळीला बळ देण्यासाठी अधिक जोमाने काम करूया, असे आवाहन जिल्हाप्रमुख परब यांनी नवप्रवेशितांना केले.
