बांद्यात २५ पासून धार्मिक कार्यक्रम
बांद्यात २५ पासून
धार्मिक कार्यक्रम
बांदा ः श्री देव रवळनाथ, भवानी, ब्राह्मण प्रमुख पंचायत देवनस्थान, बांदा (महाजन, काणेकर, मुंगी या घराण्यांचे देवस्थान) येथे वार्षिक उत्सव २५, २६ व २७ नोव्हेंबर कालावधीत होणार आहे. देवनस्थानतर्फे जाहीर कार्यक्रमानुसार विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त २५ ला दुपारी साडेबाराला आरती व महाप्रसाद, सातला भवानीचा गोंधळ, दिवटीचा कार्यक्रम व अवसारी कौल, रात्री साडेदहाला श्री भवानीचा महाप्रसाद, २६ ला पहाटे सहाला दिवटी विसर्जन, दुपारी साडेबाराला आरती व महाप्रसाद, रात्री आठला पंचायतनाचा अवसारी कौल, २७ ला सकाळी नऊला श्रींचे नामस्मरण, सकाळी साडेदहापासून संपूर्ण वर्षात श्री देवीस अर्पण केलेल्या ओटींच्या साड्या खणांची व श्री भवानीच्या मांडावरील कलशातील श्रीफळ व नाण्यांची पावणी, दुपारी दीडला श्री पंचायतनास महाप्रसाद, आरती व पंचायतनाचा अवसारी कौल, सायंकाळी साडेसहाला प्रसाद पाकळी कौल आदी कार्यक्रम होतील.
---
‘विधी सेवा’तर्फे
देवगडात मार्गदर्शन
देवगड : तळेबाजार (ता.देवगड) येथील महात्मा गांधी विद्यामंदिरमध्ये तालुका विधी सेवा समिती व तालुका वकील संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात आले. शिबिरात बालहक्क, सुरक्षितता आणि डिजिटल युगात मुलांची मानसिक आणि शारीरिक सुरक्षा कशी राखावी, याबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी मंचावर सरकारी अभियोक्ता एम. जी. काळदाते, विजयदुर्ग पोलिस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक डी. आर. चव्हाण, मुख्याध्यापक राजेश वाळके, दत्तप्रसाद जोईल, गौरी लाड, तळवडे उपसरपंच भाग्यश्री धुरी, वरिष्ठ सहाय्यक एस. आर. जाधव उपस्थित होते. पाणी व स्वच्छता विभाग योजनेबाबत पंचायत समितीतील समूह समन्वयक विनायक धुरी यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन करून आभार श्री. जाधव यांनी मानले.
