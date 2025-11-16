सावंतवाडीत महाविकासकडून १६ नामनिर्देशन पत्र दाखल
सावंतवाडीत ‘महाविकास’तर्फे
१६ उमेदवारांचे अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ ः येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेने महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून नामनिर्देशन पत्र दाखल केली आहेत. काँग्रेस सोबतही चर्चा सुरू असून उद्या (ता.१७) काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट होईल. त्यामुळे आतापर्यंत १६ नामनिर्देशन पत्र दाखल केली आहेत, असे ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी सांगितले.
येथील पालिकेच्या निवडणुकीत ठाकरे शिवसेना नगराध्यक्ष म्हणून सौ. सिमा मठकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन,मनसे दोन असे दाखल केले असून काँग्रेस सोबत येईल म्हणून अजून पाच जागांवर उमेदवारी अर्ज दाखल केले नाही. याबाबत उद्या स्पष्ट होईल, असे श्री. राऊळ यांनी सांगितले. यावेळी नगराध्यक्ष उमेदवार सिमा मठकर, शहर संघटक निशांत तोरसकर, माजी जिल्हाप्रमुख रमेश गावकर, उमेश कोरगावकर व नगरसेवक उमेदवार उपस्थित होते. शहराचा सर्वांगीण विकास हाच मुद्दा घेऊन आम्ही निवडणूक लढत आहोत. यापूर्वी संधी दिली त्यांनी काय केले, काय नाही केले त्यावर बोलणार आहोत, असे श्री. राऊळ म्हणाले.
