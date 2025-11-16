मालवणात नगराध्यक्षासाठी तीन अर्ज
नगराध्यक्ष पदासाठी तीन अर्ज
नगरसेवकांसाठी ४२ जण; भाजप-शिंदे शिवसेनेकडून शक्तीप्रदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १६ : येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज नगराध्यक्ष पदासाठी ३ तर नगरसेवक पदासाठी ४२ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांनी जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत आपल्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
सकाळच्या पहिल्या सत्रात शिंदे शिवसेना आमदार नीलेश राणे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, उमेश नेरुरकर, राजन सरमळकर, माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, दीपलक्ष्मी पडते, काका कुडाळकर, संजय पडते, बबन शिंदे, राजा गावडे, राजा गावकर, शहर प्रमुख दीपक पाटकर, बाळू तारी यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत जोरदार शक्तिप्रदर्शन तसेच घोषणाबाजी करत शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
त्यानंतर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर, अशोक सावंत, रविकिरण तोरसकर, राजू परुळेकर, रणजीत देसाई यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उमेदवारांच्या उपस्थितीत भाजपच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश माने, यांच्यासह गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा बंदोबस्त तैनात होता.
नगराध्यक्ष पदासाठी शिंदे शिवसेनेकडून ममता मोहन वराडकर, भाजपमधून शिल्पा यतीन खोत, अन्वेषा अजित आचरेकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. प्रभाग क्रमांक एक अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून वसंत देवेंद्र गावकर, एक ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून देवयानी सुरेश शिर्सेकर भाजपमधून दर्शना नामदेव कासवकर, प्रभाग क्रमांक दोन अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून महेश श्रीकृष्ण सारंग, भाजपमधून ललित हरी चव्हाण, दोन ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून पूजा मंगेश मांजरेकर, भाजपमधून अमृता अनिकेत फाटक, तारका हरी चव्हाण, प्रभाग क्रमांक तीन अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून दीपक गणपत पाटकर, तीन ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून नीना गोविंद मुंबरकर, ठाकरे शिवसेनेकडून गिरीजा गौरव वेर्लेकर, भाजपमधून सुवर्णा सुहास वालावलकर, प्रभाग क्रमांक चार अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून सिद्धार्थ मनोहर जाधव, ठाकरे शिवसेनेकडून सुमित काशिनाथ जाधव, भाजपमधून रोहन रजनीकांत पेंडूरकर, चार ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून पूनम नागेश चव्हाण, भाजपमधून संतोषी संतोष कांदळकर, प्रभाग क्रमांक पाच अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून विलास गणपत मुणगेकर, भाजपमधून यतीन परशुराम खोत, पाच ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून नंदिता धोंडू वरवडेकर, भाजपमधून महानंदा किशोर खानोलकर, प्रभाग क्रमांक सहा अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून सहदेव निळकंठ बापर्डेकर, सहा ब मध्ये शिंदे शिवसेने कडून अश्विनी अनिल कांदळकर, भाजपमधून महिमा महेश मयेकर, प्रभाग क्रमांक सात अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून नरेश चंद्रकांत हुले, जाबीर चांद खान, भाजपमधून सौरभ श्रीकृष्ण ताम्हणकर, सात ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून मेघा उपेंद्र गावकर, भाजपमधून दिपाली दिलीप वायंगणकर, प्रभाग क्रमांक आठ अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून राजेंद्र सदानंद परुळेकर, भाजपमधून संतोष मधुकर शिरगावकर, आठ ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून शर्वरी शैलेंद्र पाटकर, ठाकरे शिवसेनेकडून आकांक्षा उमेश शिरपुटे, भाजपा मधून मरीना मोतेस फर्नांडिस, प्रभाग क्रमांक नऊ अ मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून महेश अशोक कोयंडे, भाजपमधून सन्मेष सुरेश परब, नऊ ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून प्रमिला प्रदीप मोरजे, भाजपमधून अन्वेषा अजित आचरेकर, प्रभाग क्रमांक दहा अ मध्ये शिंदे शिवसेने कडून शांताराम बाबाजी लुडबे, भाजपमधून रमेश बापू हडकर, दहा ब मध्ये शिंदे शिवसेनेकडून भाग्यश्री सुरेश मयेकर, ठाकरे शिवसेनेकडून राधिका सुनील मोंडकर यांनी आपले उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रतीक थोरात यांच्याकडे सादर केले.
