खेड पालिकेत भाजपची नाराज कायम
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १६ : कोकणात मोठा गाजावाजा करत शिवसेना-भाजप महायुतीच्या उमेदवारांनी खेडमध्ये नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र खेड पालिकेत नगरसेवकांच्या जागा वाटपात २० पैकी केवळ ३ जागांवर बोळवण केल्याने भाजपमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत. खेड, दापोली व मंडणगड येथील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे पत्रव्यवहार करत सकारात्मक जागा वाटप व्हावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे खेड पालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसपाठोपाठ (अजितदादा पवार गट) भाजपकडून नाराजी व्यक्त केल्याने शिंदे शिवसेना अडचणी सापडली आहे.
खेड पालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुती म्हणून जे उमेदवार निश्चित झाले आहेत, त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र महायुतीमध्ये अजुनही जागा वाटपाचा तिढा कायम आहे.
अर्ज भरण्याचा सोमवारी (ता. १७) शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे या परिस्थितीत खेडमध्ये महायुती म्हणून काम करायचे की नाही असा संभ्रम खेडमधील भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. मोजक्याच जागा देऊन शिंदे शिवसेनेकडून केलेली बोळवण मान्य नसल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना कळवले आहे. त्यावर आज सायंकाळपर्यंत तोडगा निघालेला नसला तरीही उशिरापर्यंत भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक सुरू होती.
दरम्यान, शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपच्या युतीची घोषणा पालकमंत्री उदय सामंत आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली असली तरीही या युतीमधील घटक पक्ष असलेले राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व रिपाई (आठवले गट) हे दोन प्रमुख पक्ष महायुतीमध्ये समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे या पक्षाचे कार्यकर्तेही आपापले उमेदवार उभे करण्याच्या मानसिकतेत आहेत. पाठोपाठ भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही हा पवित्रा घेतल्यामुळे महायुती म्हणून निवडणुकीत कोण-कोण सहभागी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
खेडमधील जागा वाटपाबाबत कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत वरिष्ठांना कळविण्यात आले आहे. त्यावर चर्चा सुरू आहे. तोडगा काढला जाईल. परंतु राजीनाम्याबाबत कोणीही पवित्रा घेतलेला नाही.
- सतीश मोरे, जिल्हाध्यक्ष (उत्तर), भाजपा
आम्ही केवळ खेड नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगानेच वरिष्ठांकडे पत्रव्यवहार केलेला नसून येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत देखील समाधानकारक जागा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे पत्र व्यवहार केलेला आहे. येत्या दोन-तीन दिवसात आम्हाला अपेक्षित उत्तर वरिष्ठांकडून प्राप्त होईल.
- केदार साठे, माजी जिल्हाध्यक्ष, भाजपा
