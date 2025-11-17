विधी विद्यार्थ्यांची बालगृहाला अभ्यासभेट
ओरोस ः व्हिक्टर डांटस लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी ओरोस येथील बाल न्याय मंडळ, बालगृह व निरीक्षण गृहाला अभ्यासभेट दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १७ः येथील व्हिक्टर डांटस लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून ओरोस येथील बाल न्याय मंडळ, बालगृह आणि बाल निरीक्षण गृह येथे अध्ययनपर भेट देत कायदेविषयक कार्यपद्धतींची ओळख करून घेतली. मुंबई विद्यापीठ व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार विधी विद्यार्थ्यांना न्यायव्यवस्थेतील विविध घटकांची व्यावहारिक माहिती देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला.
कॉलेजचे प्रा. धनश्री मालकर आणि प्रा. विवेक जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या अभ्यासभेटीत विद्यार्थ्यांना बाल न्याय प्रणाली, त्यातील विशेष कायदे, नियम, न्यायप्रक्रिया तसेच नियमित न्यायालय आणि बाल न्याय मंडळातील मूलभूत फरक यांची माहिती मिळाली. अभ्यासभेटीदरम्यान सावंतवाडी दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीश व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तथा बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्षा जाहिदा मिस्त्री आणि सदस्या कृतिका कुबल यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
मिस्त्री यांनी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्यातील तरतुदी, बाल न्याय मंडळाची रचना, त्यातील सदस्यांची पात्रता, कामकाजाची पद्धत यांचे सविस्तर स्पष्टीकरण केले. १८ वर्षांखालील विधी संघर्षित बालकांवरील कारवाई, गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रकरणांतील प्रक्रिया, सुधारगृहात पाठविण्याची कारणमीमांसा तसेच अमली पदार्थ सेवन करणाऱ्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचे वाढते व चिंताजनक प्रमाण, गुन्हेगारीकडे वळलेली अल्पवयीन मुले आणि त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन यासंबंधी मार्गदर्शन केले.
कुबल यांनी मंडळाच्या निर्णयप्रक्रिया, सदस्यांचा कार्यकाळ, जामीन, चौकशी पद्धत, पुनर्वसन आणि समाजसेवा आदेश यांसारख्या तरतुदींविषयी माहिती दिली. अजित रासम यांनी विद्यार्थ्यांना संपूर्ण परिसराचे दर्शन घडविले. यामध्ये विधी संघर्षित बालक कक्ष, मनोरंजन कक्ष, भोजनकक्ष, स्वयंपाकगृह, धान्य कोठी, मुलांचा दिनक्रम, आरोग्य तपासणी व मानसोपचार सुविधा यांचा समावेश होता.
प्रश्नोत्तर सत्रात मिशन वात्सल्य योजना, महिला व बाल विकास विभागाच्या उपक्रमांची माहिती, गरजू मुलांसाठी उपलब्ध सुविधा, तालुका व जिल्हास्तरीय समित्यांचे कार्य तसेच आपत्कालीन मदत क्रमांक याबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतल्याने हा उपक्रम यशस्वीपणे पार पडला.
