गोगटे महाविद्यालयात फिजिक्स फेअर उपक्रम
‘गोगटे’त फिजिक्स फेअर उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : शहरातील ११वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता गोगटे-जोगळेकर स्वायत्त महाविद्यालयाच्या भौतिकशास्त्र विभागातर्फे ‘कम अँड लर्न फिजिक्स-अ फिजिक्स फेअर’ या उपक्रमाअंतर्गत आयोजित करण्यात आला. या उपक्रमाचा रत्नागिरी शहरातील सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला.
भौतिकशास्त्रातील काही मुलभूत संकल्पनांशी संबंधित प्रयोगांचे प्रदर्शन आणि करिअरच्या संधींविषयीची मार्गदर्शनपर सत्रे घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांकरिता त्यांच्याच अभ्यासक्रमातील उपयुक्त माहिती देणारे विविध प्रयोग मांडण्यात आले. यामध्ये ऊर्जा, ध्वनी, मोजमाप साधने, प्रकाश, प्रकाशाचे ध्रुवीकरण, विवर्तन, दृश्यमान प्रकाश वर्णपट, विद्युत चुंबकीय परिणाम, पृष्ठताण, तरंग आणि अनुनाद, विद्युतधारा, खगोलशास्त्र तसेच संगणकावर आधारित प्रयोगांचा आणि प्रतिकृतींचा समावेश होता आणि यांचा वापर संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी करण्यात आला. भौतिकशास्त्रातील करिअरच्या संधींविषयीच्या मार्गदर्शनपर सत्रात डॉ. किशोर सुखटणकर आणि डॉ. महेश बेळेकर यांचे देखील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
