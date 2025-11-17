ःगावातील तंटे गावातच मिटवा, तरच विकास होईल
साखरपा ः पुर्येतर्फे देवळे येथील गावभेट दौऱ्याप्रसंगी बोलताना आमदार किरण सामंत.
गावातील तंटे गावातच मिटवा
किरण सामंत ः पुर्येतर्फे देवळे येथील गावभेट दौरा
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. १७ ः गावातील तंटे गावातच मिटवा गावाचा विकास होईल. आपल्यामध्ये होणारे वाद कसे परस्पर मिटवता येतील व ते होणार नाहीत याची आपण पथ्यं पाळली पाहिजेत, असे प्रतिपादन आमदार किरण सामंत यांनी केले.
संगमेश्वर तालुक्यातील पुर्येतर्फे देवळे येथील गावभेट दौऱ्याप्रसंगी ते बोलत होते. पुर्ये-ओझरवाडी येथील दत्तमंदिराला त्यांनी भेट दिली. या ठिकाणी गावकर तानाजी गोरले यांनी त्यांचा सत्कार केला. आमदार सामंत यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन गावातील ग्रामस्थांच्या शंका, अडचणी यावर चर्चा करून तोडगा काढला. जलजीवन, रस्ते व गावामध्ये चालू असलेली कामे येत्या मे अखेर पूर्ण होतील, अशी खात्री आमदार सामंत यांनी दिली तसेच जिल्हा संघटक विलास चाळके यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना आमदार सामंतांच्या रूपाने आपल्या गावामध्ये विकासाची गंगा आली आहे त्याचा फायदा करून घ्या, असे सांगितले. या वेळी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख राजू कुरूप, जिल्हा संघटक विलास चाळके, उपजिल्हाप्रमुख राजेश पत्याने, माजी सभापती जया माने, बापू शिंदे, अमोल लाड, संदीप जोयशी, माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष गौतम पवार, देवेंद्र काबदुले, भूपाल काबदुले, संजय चिले, अशोक चिले, विजय चिले उपस्थित होते.वसंत भोवड यांनी सूत्रसंचालनासह आभार मानले.
