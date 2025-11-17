बाळासाहेब ठाकरेंना सावंतवाडीत ठाकरे शिवसेनेमार्फत अभिवादन
swt179.jpg
04928
सावंतवाडीः शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना स्मृतिदिनानिमित्त ठाकरे शिवसेनेतर्फे अभिवादन करण्यात आले.
बाळासाहेब ठाकरेंना सावंतवाडीत
ठाकरे शिवसेनेमार्फत अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ः हिंदुह्दयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १३ व्या स्मृतिदिनानिमित्त येथील मध्यवर्ती शिवसेना कार्यालयामध्ये त्यांना अभिवादन करण्यात आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रतिमेला ठाकरे शिवसेनेचे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख रुपेश राऊळ यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी निशांत तोरस्कर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला.
‘जय भवानी, जय शिवाजी’, ‘अमर रहे, अमर रहे, बाळासाहेब अमर रहे’, ‘शिवसेना जिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यात आल्या. शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह सावंतवाडी पालिका नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार सीमा मठकर, उमेदवार निशांत तोरस्कर, उमेश कोरगावकर, शहरप्रमुख आणि उमेदवार शैलेश गवंडळकर, समीरा खलील, आर्या सुभेदार, श्रुतिका दळवी, माजी जिल्हाप्रमुख रमेश गावकर, शब्बीर मणियार, आशिष सुभेदार आदी उपस्थित होते. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर, राजू कासकर यांच्यासह तालुकाध्यक्ष सावंत यांचीही उपस्थिती होती. यानिमित्त शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींना उजाळा देत अभिवादन करण्यात आले.
