निवडणूक पान-सावंतवाडीत काँग्रेसकडून १७ उमेदवारी अर्ज दाखल
सावंतवाडी ः काँग्रेसतर्फे साक्षी वंजारी यांच्यासह इतर उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले.
सावंतवाडी, ता. १७ ः काँग्रेसतर्फे साक्षी वंजारी यांनी आज नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यांच्यासोबत १६ जणांनी नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळी सौ. वंजारी यांनी काँग्रेसच्या सर्व उमेदवारांचा विजय होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. काँग्रेस महाविकास आघाडीसोबत नसून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
माजी नगरसेवक सुनील पेडणेकर यांनी, सावंतवाडी हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. आमचा विजय निश्चित आहे, असा विश्वास व्यक्त केला. यावेळी तौकीर शेख, शिल्पा कांबळी, बाळ नमशी, ॲड. राघवेंद्र नार्वेकर, स्नेहल मसुरकर, सुनील पेडणेकर, निशाब शेख, ॲड. समीर वंजारी, ॲड. रितू परब, साक्षी वंजारी, अरुण भिसे, संतोष जोईल, ॲड. प्रज्ञा चौगुले, सुमेधा सावंत, शाम वाडकर, प्रणाली नाईक आदींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शक्तिप्रदर्शन करत काँग्रेसच्या उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. माजी नगराध्यक्ष ॲड. दिलीप नार्वेकर, तालुकाध्यक्ष अभय मालवणकर, अरुण भिसे, संजय लाड, कौस्तुभ पेडणेकर आदी काँग्रेसचे उमेदवार व पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
