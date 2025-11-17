साफियिस्टच्या कामगारांनी सहायक आयुक्तांशी चकमक
चिपळूण ः महिला कामगारांनी मांडलेला ठिय्या.
सहाय्यक कामगार आयुक्तांशी चर्चा करताना कामगार.
‘साफयिस्ट’चे चार कामगार रुग्णालयात दाखल
साखळी उपोषण सुरूच; सहाय्यक आयुक्तांशी शाब्दिक चकमक, ग्रामस्थांचा पाठिंबा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ ः साफयिस्ट कंपनीतील कामगारांचे गेल्या चार दिवसांपासून साखळी उपोषण अजूनही सुरूच आहे. या कामगारांशी चर्चेस आलेल्या सहाय्यक आयुक्त संदेश आयरे यांनी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देताच संतापलेल्या कामगारांनी त्यांना हटकले. कंपनीचा निरोप घेऊन येऊ नका, असा इशाराही दिला. दरम्यान, उपोषणकर्त्यांपैकी चौघांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
गाणे खडपोली औद्योगिक वसाहतीतील साफयिस्ट कंपनीविरोधात २२१ कामगारांनी सुरू केलेले साखळी उपोषण दिवसेंदिवस उग्र होत चालले आहे. या उपोषणाला पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकाऱ्यांना उपोषणाची दखल घेणे भाग पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर सहाय्यक कामगार आयुक्त संदेश आयरे यांनी सोमवारी उपोषणकर्त्यांची भेट घेत चर्चा केली. या भेटीदरम्यान, आयरे यांनी संबंधित कामगारांना कायदेशीर मार्गाने जाण्याचा सल्ला दिला; मात्र त्यांच्या या सल्ल्यावर कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेत कंपनीतून निरोप घेऊन येऊ नका, असा इशारा देत त्यांना हटकले. त्यानंतर या कंपनीत पर्यायी व्यवस्था म्हणून महिला कामगारांची भरती केल्याने त्या विषयी देखील कंपनीच्या कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेतली. संबंधित महिलांना कंपनीच्या प्रवेशद्वारावरच अटकाव करण्यात आला. त्यामुळे महिला कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावरच ठिय्या मांडला. या गोंधळामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यामुळे येथे पोलिस बंदोबस्त वाढण्यात आला होता.
चौकट
‘त्या’ कामगारांना न घेण्याच्या निर्णयाने संताप
या कामगारांच्यावतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे, अॅड. अमित कदम, सूर्यकांत खेतले, स्वप्नील शिंदे यांनी अधिक आक्रमक भूमिका घेत कामगारांची बाजू ठामपणे मांडली. सुरुवातीला या कंपनीतील २८ कामगारांवरून गोंधळ निर्माण झाला होता; मात्र आता २० कामगारांना कदापि कामावर न घेण्याचा पवित्रा कंपनी व्यवस्थापनाने घेतल्याचे कामगारांनी सांगितले. सर्वच कामगारांना कंपनीने सामावून घ्यावे, या भूमिकेवर उपोषणकर्ते ठाम असल्याने साखळी उपोषण सुरूच राहिले आहे.
