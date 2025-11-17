देवरूखात १८ जागांसाठी ८८अर्ज दाखल
देवरूखात १७ जागांसाठी ८८ अर्ज दाखल
तिरंगी वा चौरंगी लढतीची शक्यता : बंडखोरांचे आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १७ ः संगमेश्वर तालुक्यातील देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया आज शेवटच्या दिवशी अधिक वेगवान झाली. इच्छुक उमेदवारांची मोठी गर्दी कार्यालयात पाहायला मिळाली. या निवडणुकीत तिरंगी वा चौरंगी लढत होण्याची शक्यता दिसत आहे.
देवरूख नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षपद व १७ प्रभागासाठी एकूण ८८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. आज अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी तब्बल २४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. कागदपत्रांची पूर्तता, आवश्यक प्रतिज्ञापत्रे व प्रमाणपत्रे जोडण्यासाठी उमेदवार आणि त्यांचे समर्थक निवडणूक कार्यालयात मोठ्या संख्येने दिसत होते. आजपर्यंत दाखल झालेल्या अर्जामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी व नगरसेवकपदांसाठी चुरस वाढली आहे. अनेक प्रभागांत बहुरंगी लढती होण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी मतविभाजनाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विविध पक्षीय नेत्यांमध्ये रणनीती ठरवण्यासाठी बैठका सुरू आहेत.
चौकट
अपक्षांना थांबवणार की?
नगराध्यक्षपदासाठी आतापर्यंत दाखल झालेल्या उमेदवारांमध्ये भाजप, शिवसेना ठाकरे गट, आप तसेच अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे. नगरसेवकपदांसाठी विविध पक्षांच्या गटागटांतील कार्यकर्त्यांनी अर्ज दाखल केले आहेत. महायुतीत काहींनी अपक्ष अर्ज दाखल केले असल्याने या प्रभागातील बंडखोरी रोखण्यासाठी वरिष्ठ ठोस पावले उचलणार की, आतून छुपा पाठिंबा देणार याकडे देवरूख शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.