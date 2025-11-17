चिपळुणात राष्ट्रवादीची फरफट
चिपळूण ः उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी प्रांत कार्यालयात उडालेली उमेदवारांची झुंबड.
चिपळुणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची फरफट
उमेदवारांची शोधाशोध : महायुती, महाआघाडीतही बिघाडी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ ः नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीस उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी आज शेवटच्या दिवशी चढाओढ पाहायला मिळाली. काही पक्षांना आयत्यावेळी उमेदवाराची शोधाशोध करावी लागली. महायुतीमधील घटकपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाला डावलले जात असल्याचे लक्षात येताच ऐनवेळी नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदाचे उमेदवारी अर्ज भरावे लागले. शिंदे शिवसेना व भाजपने युती केली. नगराध्यक्षपद शिंदेसेनेला दिल्याने उमेश सकपाळ यांनी नगराध्यक्षपदाचा अर्ज दाखल केला.
चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या आदल्या दिवशी मोठ्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. महायुतीचे गणित अजूनही पक्के ठरले नसून, नगराध्यक्ष व जागावाटपावरून बिनसण्याची चिन्हे आहेत; मात्र शिंदेसेना व भाजप यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटास विश्वासात न घेता नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी उमेश सकपाळ यांना दिली आहे. त्यामुळे महायुतीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याची तयारी केली आहे म्हणूनच नगराध्यक्षपदासाठी मिलिंद कापडी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यासह प्रत्येक प्रभागातून राष्ट्रवादी उमेदवारांची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आमदार शेखर निकम यांना महायुतीपासून एकटे पाडण्याचे राजकारण या निमित्ताने पाहायला मिळाले. त्यामुळे आमदार निकम आपल्या संपर्क कार्यालयात ठाण मांडून होते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीपर्यंत महायुतीत समझोता होतो का, याची प्रतीक्षा करून राष्ट्रवादी स्वबळाचा निर्णय घेणार आहे.
महायुतीत राजकीय घडामोडी घडत असतानाच दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडीतदेखील बिघाडी दिसून आली. या आधीच काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला आहे; मात्र अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी ठाकरे शिवसेना अंतर्गत वाद उफाळून येण्याची चिन्हे दिसून आली. शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांनी शरद पवार राष्ट्रवादीशी आघाडी असल्याचे घोषित केले. माजी आमदार रमेश कदम व आमदार जाधव यांची दिलजमाई झाल्याचे दिसून आले. असे असतानाही ठाकरे शिवसेनेने नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदासाठी सर्व प्रभागात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्येदेखील आलबेल नसल्याचे दिसून आले.
भाजपला १२ तर शिंदेसेनेला १६ जागा
महायुतीसाठी राष्ट्रवादी अजित पवार गट, भाजप व शिंदेसेनेच्या सातत्याने बैठका सुरू होत्या. मुंबईतील बैठकीत डावलल्याने राष्ट्रवादी नाराज होती तरीही तिघांच्या बैठका सुरू होत्या; मात्र रविवारी महायुतीची गणिते फिस्कटली. भाजप शिंदेसेनेने युती केली. नगराध्यक्षपद शिंदेसेनेला दिले तर नगरसेवकपदासाठी भाजपला १२ आणि शिंदेसेनेला १६ जागा देण्यावर एकमत झाले.
