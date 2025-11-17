मालवणात नगराध्यक्षपदासाठी तीन, नगरसेवकपदांसाठी बारा अर्ज दाखल
मालवणात नगराध्यक्षपदासाठी तीन,
नगरसेवकपदांसाठी बारा अर्ज दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १७ : मालवण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी नगरसेवक पदासाठी १२ आणि नगराध्यक्ष पदासाठी ३ असे एकूण १५ उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. यात नगराध्यक्ष पदासाठी भाजपकडून वैष्णवी मोंडकर, ठाकरे शिवसेनेकडून पूजा करलकर आणि सुरेखा वाळके यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. प्रभाग क्रमांक २ अ मध्ये अपक्ष कॅलिस फर्नांडिस, प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये पंकज सादये, ३ ब मध्ये ठाकरे शिवसेनेकडून योगिता गावकर, भाजपमधून मयुरी दाभोलकर, प्रभाग क्रमांक ४ अ मधून गणेश पाडगावकर, ४ ब मध्ये भाजपमधून वैष्णवी मोंडकर, प्रभाग क्रमांक ५ ब मध्ये काँग्रेसकडून अमृता मोंडकर, प्रभाग क्रमांक ७ अ मध्ये अपक्ष म्हणून नीतेश पेडणेकर, अपक्ष सुदेश आचरेकर, ठाकरे शिवसेनेचे तेजस नेवगी, यतीन मेतर, प्रभाग क्रमांक १० अ मध्ये अपक्ष म्हणून राजेश पारधी, १० ब मध्ये भाजपमधून सेजल परब यांनी आपले उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पाटील, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रतीक थोरात यांच्याकडे सादर केले.
