मालवणात तिरंगी लढतीची चिन्हे
मालवण नगरपालिका
मालवणात तिरंगी लढतीची चिन्हे
शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज ः शिंदे शिवसेना, भाजप स्वबळावर लढण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १७ : येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पार पडली. या पालिकेसाठी महाविकास आघाडी, शिंदे शिवसेना व भाजप अशी तिरंगी निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार आहे. निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख असल्याने उर्वरित इच्छुक उमेदवारांनी आज आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. शिंदे शिवसेना व भाजप यांच्यात महायुती होईल, अशी सुरवातीस अपेक्षा होती. यासाठी दोन्ही पक्षाकडून चर्चा, बैठकाही घेण्यात आल्या. मात्र, युतीचा निर्णय न झाल्याने भाजप व शिंदे शिवसेनेने नगराध्यक्ष पदासह, नगरसेवक पदाच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा निर्णय घेतला. यात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली. त्यानंतर कालच्या दिवशी शिंदे शिवसेना व भाजपने जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत नगराध्यक्ष पदासह, नगरसेवक पदाचे उमेदवारी अर्ज दाखल केले. आजच्या शेवटच्या दिवशी भाजपच्या माजी नगरसेविका पूजा करलकर यांनी ठाकरे शिवसेनेत प्रवेश करत नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जावरून येथे महाविकास आघाडी, शिंदे शिवसेना व भाजप अशी तिरंगी निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सर्वच पक्षांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात शहरातील सर्वच प्रभागात प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे. उद्या उमेदवारी अर्ज छाननी प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर २१ नोव्हेंबर ही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे.
चौकट
सुदेश आचरेकर ''अपक्ष''
मालवण पालिकेत गेली बरीच वर्षे नगराध्यक्ष पद भूषविलेल्या किंगमेकर व कॅप्टन अशी बिरुदावली लागलेल्या माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांना सर्वच पक्षांनी उमेदवारी नाकारली. त्यामुळे त्यांनी आज प्रभाग क्रमांक ७ मधून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.
