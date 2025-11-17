कणकवली : रेल्वे चोरी
कोकण रेल्वेत चोरी
प्रकरणी चौघांना अटक
कणकवली, ता. १७ ः कोकण रेल्वे संरक्षण दलाने (आरपीएफ) दागिने चोरी प्रकरणात सहभागी असलेल्या चार संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून अंदाजे ५० लाख रुपयांचे चोरीचे सोन्याचे दागिने आणि ३४ हजार ५०० रुपये जप्त केली. आरपीएफने वेळेवर केलेल्या समन्वय आणि सतर्क कारवाईमुळे प्रकरणाचा जलदगतीने शोध लागला अशी माहीती कोकण रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनिल नारकर यांनी दिली आहे.
१४ नोव्हेंबर रोजी कोकण रेल्वेला एका मोठ्या दागिन्यांच्या चोरीत सहभागी असलेल्या संशयितांची माहिती मिळाली. ते संशयीत आरोपी मडगावकडे प्रवास करत असल्याचे समजले. चोरीच्या मालमत्तेसह अटक केलेल्या चारही संशयीतांना पुढील चौकशीसाठी दक्षिण रेल्वेच्या आरपीएफ पथकाकडे सोपवण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.