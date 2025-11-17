नगराध्यक्षपदासाठी १३, नगरसेवकांसाठी ९३ अर्ज
चिपळूणमध्ये सर्वच पक्ष मैदानात
नगराध्यक्षपदाचे १३ तर नगरसेवकांसाठी ९३ अर्ज ; बंडखोरीची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १७ ः चिपळूण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षपदासाठी १३ तर नगरसेवकपदासाठी ९३ अर्ज दाखल झाले आहेत. युतीत शिंदेसेनेच्या सुधीर शिंदे यांनी उमेदवारी दाखल केल्याने महाविकास आघाडीसह युतीत सध्यातरी तिढा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
येथील पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शेवटच्या दिवशी प्रांताधिकारी कार्यालय परिसरात उमेदवारांसह समर्थकांची मोठी गर्दी झाली. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षपदाच्या एका जागेसाठी तब्बल ८ जणांनी १३ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत तर नगरसेवकपदाच्या २८ जागांसाठी तब्बल ९३ असे एकूण १५४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्ष, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना ठाकरे पक्ष अशा सर्वच पक्षांसह अपक्षांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी देखील महायुती, महाविकास आघाडीचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही; मात्र, प्राथमिकदृष्ट्या मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना (शिंदे गट), भाजप युती झाल्याचे दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाने स्वतंत्रपणे उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीत ठाकरे गटानेही नगराध्यक्षांसह नगरसेवकपदाच्या सर्व २८ जागांवर अर्ज दाखल केले आहेत. राष्ट्रवादी शरद पवार गटासह काँग्रेसने नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने महाविकास आघाडीत बिघाडीची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. तरीही राष्ट्रवादी व ठाकरे गटाची आघाडी होईल, असा आशावाद माजी आमदार रमेश कदम यांनी व्यक्त केला होता. त्यातच ठाकरे गटाने सर्व जागांवर उमेदवारी दाखल केल्याने तिढा निर्माण झाला आहे.
