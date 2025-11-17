राजापुरात नगराध्यक्षपदासाठी पाच अर्ज
राजापुरात नगराध्यक्षपदासाठी पाच अर्ज
महायुतीकडूनच तीन ; माजी आमदार खलिफेंही मैदानात
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी अखेरच्या दिवशी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांनी एकच गर्दी केली होती. सोमवारी नगराध्यक्षपदासाठी पाच उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. १० प्रभागातील २० नगरसेवकपदांच्या जागांसाठी एकूण ६५ उमेदवारांचे ६९ अर्ज दाखल झाले आहेत.
महायुती व महाविकास आघाडीने नगराध्यक्षपदासह सर्व नगरसेवकपदासाठी अर्ज दाखल केले. यामध्ये महायुतीकडून नगराध्यक्षपदासाठी श्रुती ताम्हणकर, महाविकास आघाडीकडून अॅड. हुस्नबानू खलिफे यांनी अर्ज भरला. नगराध्यपदासाठी अपक्ष म्हणून भाजपच्या महिला आघाडीच्या शीतल पटेल, जान्हवी करंगुटकर यांनी अर्ज दाखल केले. यापूर्वी हिंदू महासभेच्यावतीने ज्योती खटावकर यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षपदासाठी एकूण पाच अर्ज आले आहेत. नगरसेवकपदासाठी १० प्रभागात असलेल्या २० जागांसाठी ६५ उमेदवारांनी ६९ अर्ज दाखल केले आहेत. यामध्ये महायुती व महाविकास आघाडीच्या ४० उमेदवारांसह २५ अपक्ष उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. सायंकाळी उशिरापर्यंत प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया सुरू होती.
