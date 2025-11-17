अथर्व साळवींना उमेदवारी नाकारल्याने राजन साळवी नाराज
अथर्व साळवी बाहेर, आयात उमेदवार आत
प्रभाग १५मध्ये चवंडेंना संधी ; राजन साळवींची अस्वस्थता
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ : रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने (शिंदे गट) घेतलेल्या एका निर्णयाची राजकीय वर्तुळात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आलेले माजी नगराध्यक्ष आणि माजी आमदार राजन साळवी यांचा मुलगा अथर्व साळवी यांना प्रभाग क्रमांक १५ मधून उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे राजन साळवी यांना रत्नागिरी मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे नाराज राजन साळवी यांनी आज अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याची चर्चा आहे.
रत्नागिरी शहरातील प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये शिवसेनेने अथर्व साळवी यांच्या ऐवजी जागा भाजपला सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. तर दुसरा पर्याय म्हणजे भाजपमधील एखादा आयात उमेदवार घेऊन त्याला शिवसेनेत दाखल करून उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे. या दोन पर्यायांमुळे प्रभाग १५ मधील राजकीय समीकरणांमध्ये ट्विस्ट कायम असल्याचे दिसून येते.
राजन साळवी यांच्या राजकीय कारकीर्द प्रभाग क्रमांक १५ मधूनच सुरुवात झाली. रत्नागिरीचे नगराध्यक्षपद राजन साळवी यांनी भूषवले आहे. राजन साळवी यांचा मुलगा अथर्व राजन साळवी हे प्रभाग क्रमांक १५ मधून इच्छुक होते. मात्र शिवसेनेने राजन साळवी यांच्या मुलाला शिवसेनेने उमेदवारी नाकारली आहे. त्याऐवजी भाजपमधून आलेले मुन्ना उर्फ सुशांत चवंडे यांना शिवसेनेतून उमेदवारी देण्यात आली आहे. अथर्व साळवी यांना उमेदवारी न मिळाल्याने राजन साळवी नाराज असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीत मुलाला उमेदवारी नाकारल्यानंतर शिंदे शिवसेनेत राजकीय शीतयुद्ध रंगण्याची शक्यता आहे.
चौकट
पक्षात अन्याय होणार नाही
प्रभाग १५ मध्ये अथर्व साळवी हे कार्यकारिणी सदस्य आहेत. युवा सेनेची त्यांच्यावर जबाबदारी आहे. परंतु तेथे पक्ष वाढीसाठी मुन्ना चवंडे इच्छुक असल्याने त्यांना तिथे संधी देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय अथर्व साळवींशी चर्चा करून घेतला आहे. अथर्व साळवी यांच्यावर अन्याय होईल, असे पक्षात काही होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
