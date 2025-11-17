विकासाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस लढणार
swt1720.jpg
05004
वेंगुर्ले ः नगरपरिषद निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार ओतारी यांच्याकडे नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीचा अर्ज दाखल करताना विलास गावडे. सोबत इर्शाद शेख, विधाता सावंत, प्रकाश डिचोलकर व इतर.
विकासाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस लढणार
इर्शाद शेख ः वेंगुर्लेतील लढतीबाबत भूमिका
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १७ ः शहरातील नागरिकांचा विकास हा केंद्रबिंदू धरून आम्ही ही निवडणूक लढवत आहोत. फक्त ठेकेदारांचा विकास हे आमचे व्हिजन नाही. वेंगुर्लेवासीयांच्या मनातले वेंगुर्ले शहर वसवण्याचे आमचे प्रयत्न राहतील. टाटा कन्सल्टन्सी ज्याप्रमाणे सुविधा देते, त्याप्रमाणे विकासाचा आराखडा आम्ही तयार करू. यामुळे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विलास गावडे यांच्यासहित सर्व जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार निवडून येतील, असा विश्वास काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी येथे व्यक्त केला.
वेंगुर्ले नगरपरिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने आज शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले. यावेळी सर्वप्रथम वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वर, देवी सातेरी, देव गावडेश्वर, देव मानसीश्वर यांना श्रीफळ ठेवून आशीर्वाद घेण्यात आले. यानंतर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विलास गावडे यांनी नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी ओंकार ओतारी यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष विधाता सावंत, शहराध्यक्ष प्रकाश डिचोलकर यांच्यासहित नगरसेवक पदाचे उमेदवार व पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी विलास गावडे म्हणाले, "शहरातील नागरिकांना सुलभ नागरी सुविधा व आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने सुसज्ज रुग्णालय हे आमचे व्हिजन आहे. आरोग्याचे प्रश्न पुढील पाच वर्षांत प्राधान्याने सोडवले जातील. या ठिकाणी आधुनिक शैक्षणिक सुविधा निर्माण करून देशासाठी आदर्शवत वेंगुर्ले मॉडेल आम्ही तयार करणार. शहरात ज्या भागात पाण्याचा प्रश्न प्रकर्षाने जाणवत आहे, तो प्रश्न संपुष्टात आणण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. काँग्रेस पक्षाच्या वतीने दिलेले १५ उमेदवार वेंगुर्लेवासीय निवडून देतील व नगरपरिषदेवर काँग्रेसची सत्ता येईल."
..................
चौकट
नगराध्यक्षपदासाठी १,
नगरसेवकपदाचे १५ अर्ज
नगरसेवकपदाचे उमेदवार ः प्रभाग १ ब-सदानंद मुळे, प्रभाग २ अ-अस्मिता म्हापणकर, प्रभाग २ ब-विधाता सावंत, प्रभाग ३ अ-देवदास आरोलकर, प्रभाग ३ ब-सत्वशिला घाटकर, प्रभाग ५ अ-कृतिका कुबल, प्रभाग ५ ब-चेतन कुबल, प्रभाग ६ अ-अमिता गावडे, प्रभाग ६ ब-महेश उर्फ प्रकाश डिचोलकर, प्रभाग ७ अ-सुकन्या पॉल फर्नांडिस, प्रभाग ७ ब-राईस्टन फर्नांडिस, प्रभाग ८ अ -सुकन्या फर्नांडिस, प्रभाग ८ ब-सतेज मयेकर, प्रभाग ८ अ-बाबुराव जाधव, प्रभाग १० ब-शाहीन शेख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.