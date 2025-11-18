शिंदे, पिंगुळकर यांचा निवृत्तीनिमित्त सत्कार
शिंदे, पिंगुळकर यांचा
निवृत्तीनिमित्त सत्कार
कुडाळ, ता. १८ ः कोकण रेल्वेचे कर्मचारी अरविंद पिंगुळकर हे कारवार येथून, तर चंद्रकांत शिंदे हे राजापूर येथून आपल्या वयोमानानुसार निवृत्त झाले. त्यांचा मळगाव (ता. सावंतवाडी) येथील शालू सभागृहात निवृत्तीपर सत्कार करण्यात आला.
यावेळी कोकण रेल्वेचे एरिया सुपरवायझर व्ही. डी. सामंत, चेअरमन व्ही. आर. सावंत, राधाकृष्ण मांजरेकर, मडुरा स्टेशन मास्तर प्रतीक्षा गावकर, डी. एम. सावंत, आनंद शिरोडकर, माजी स्टेशन मास्तर प्रकाश सांगेलकर, आना गावकर, इंजिनिअर विभाग कुडाळ व सावंतवाडी येथील रेल्वे कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी मनोगत व्यक्त करत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. श्री. शिंदे व श्री. पिंगुळकर कुटुंबीयांसह डायरेक्टर पुरस्कार प्राप्त इंजिनिअरमध्ये कार्यरत असणारे राधाकृष्ण मांजरेकर यांचा सत्कार करण्यात आला.
प्रिया देसाईला बालचित्रकला पुरस्कार
सावंतवाडी, ता. १८ ः ‘शिक्षक ध्येय’ या समाजसेवी संस्थेमार्फत दरवर्षी विद्यार्थीमित्र बालचित्रकला पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. यावर्षीचा बालचित्रकला पुरस्कार ब गटामधून प्रथम क्रमांक प्राप्त मिलाग्रीस हायस्कूलच्या प्रिया प्रदीप देसाई (दहावी) या विद्यार्थिनीला प्रदान करण्यात आला. तिने तिसऱ्यांदा हा पुरस्कार प्राप्त करत यशाची हॅट्ट्रिक साधली आहे. मुख्याध्यापक फादर रिचर्ड सालदाना, पर्यवेक्षिका श्रीमती संध्या मुणगेकर, सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी तिचे अभिनंदन केले.
