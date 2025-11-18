दोडामार्ग काँग्रेस अध्यक्षपदी गवस
दोडामार्ग, ता. १८ ः उसप येथील गुणाजी गवस यांची दोडामार्ग तालुका राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नुकतीच निवड करण्यात आली. वरिष्ठ उपाध्यक्ष ॲड. गणेश पाटील यांच्या हस्ते त्यांना निवडीचे पत्र देण्यात आले.
राष्ट्रीय काँग्रेसचे राज्याचे प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात ही निवड जाहीर झाली. श्री. गवस यांनी काँग्रेस पक्षात सहकार सेलवर प्रदेश कार्यकारणी सरचिटणीस म्हणून देखील काम केले आहे. त्याशिवाय २५ वर्षांपासून आपण काँग्रेसचे काम करत आहे, असेही ते म्हणाले. येणाऱ्या काळात तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जोमाने काम करून काँग्रेसला गतवैभव मिळवून देणार आहे. तसेच पक्ष बळकट करण्यासाठी आपण जोमाने प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तालुक्यातील हत्ती प्रश्न, रोजगार, आरोग्य यांवर लक्ष केंद्रित करून जनतेला काँग्रेसच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे श्री. गवस म्हणाले.
