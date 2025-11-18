जीवनात योगाचे महत्त्व अनन्यसाधारण
05097
जीवनात योगाचे महत्त्व अनन्यसाधारण
का. आ. सामंत ः कुडाळ हायस्कूलमध्ये योग शिबिराचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १८ ः प्रत्येकाने योगा करणे काळाची गरज बनली आहे. दैनंदिन जीवनात योगाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आजच्या युवा पिढीने योगाकडे वळावे, असे प्रतिपादन कुडाळ हायस्कूलचे माजी मुख्याध्यापक का. आ. सामंत यांनी योग शिबिर कार्यक्रमात केले. या योग शिबिरात कुडाळ हायस्कूलचे ३५ विद्यार्थी सहभागी झाले.
क.म.शि.प्र. मंडळाच्या कुडाळ हायस्कूल ज्युनिअर कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी १७ ते २२ नोव्हेंबर या सहा दिवसांच्या कालावधीत सायंकाळी साडेचारला संत राऊळ महाराज कॉलेज योग कक्षामार्फत योग शिबिर सुरू करण्यात आले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन का. आ. सामंत, माजी मुख्याध्यापक व संस्था पदाधिकारी अरविंद शिरसाट, मुख्याध्यापक श्री. वराडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कुडाळ हायस्कूलचे उपमुख्याध्यापक प्रवीण भोगटे, पर्यवेक्षक श्री. तेली, सहशिक्षिका ज्योती ठाकूर, संत राऊळ महाराज कॉलेजचे योग कक्ष प्रमुख जगन्नाथ प्रभू, राजेंद्र मुळीक, संदीप माळकर, भाई वायंगणकर, ज्योती प्रभू, विणा परब, योगिता आरोसकर, गायत्री सरंगले, अर्चना केरवडेकर, संतोष गोसावी, मनोज गोसावी, सूर्यकांत गोसावी उपस्थित होते.
विलास परब यांनी प्रास्ताविक केले. क.म.शि.प्र. मंडळाचे पदाधिकारी व संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे यांनी २३ जानेवारीपासून आतापर्यंत कॉन्फरन्स हॉल विना मोबदला दररोज सकाळी ५.४५ ते ७.३० या कालावधीत उपलब्ध करून दिला. त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी योग शिबिराचे आयोजन केल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. का. आ. सामंत यांनी आपणास शालेय जीवनात योगाभ्यास शिकवला, तसेच योगाचे महत्त्व विशद केले व अशा चांगल्या कामासाठी संस्था सदैव मदत करेन, असे आश्वासनही दिले. शिरसाट व मुख्याध्यापक वराडे यांनी योग शिबिरासाठी शुभेच्छा दिल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रशांत केरवडेकर यांनी केले. यावेळी कुडाळ हायस्कूलचे संतोष गोसावी, मनोज गोसावी, सूर्यकांत गोसावी यांची विशेष मदत झाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.