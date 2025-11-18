चालक-वाहकांच्या सोयीची ड्युटीवर टी-९ चा उतारा
रत्नागिरी, ता. १८ : एसटीमध्ये आता सोयीची ड्यूटी लावण्यावर चाप बसणार आहे. राज्यमार्ग परिवहन महामंडळातर्फे चालक-वाहकांच्या ड्युटीचे वाटप समान व पारदर्शक करण्यासाठी ‘टी-९’ रोटेशन पद्धत लागू केली आहे. या पद्धतीमुळे गैरव्यवस्थापन कमी होईल व कामाचे समान वाटप होणार आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे.
एसटी महामंडळाच्या काही आगारांत ठराविक चालक-वाहकांना त्यांच्या सोयीच्या मार्गावरील फेऱ्या, विश्रांतीची वेळ याला प्राधान्य देत ड्यूटी लावण्याचे प्रकार सुरू होते. यामुळे गैरप्रकार, पक्षपातीपणा वाढल्या होत्या. याबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर हे प्रमाण टाळण्यासाठी ‘टी-९’ रोटेशन पद्धत लागू करण्यात आली आहे. सुरुवातीला काही आगारांत प्रायोगिक तत्त्वावर या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. सकारात्मक परिणाम निदर्शनास आल्यामुळे आता राज्यात सर्वत्र ‘टी-९’ रोटेशन पद्धत सर्वत्र लागू करण्यात आली आहे. यामुळे एसटीच्या कामकाजात योजेनेचा योग्य वापर झाला तर कर्मचारी शिस्त व पारदर्शकता येणार आहे. या व प्रवासी दोघांच्याही हिताची ठरणार आहे. एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय या पद्धतीमुळे होणार नाही.
‘टी-२’ रोटेशन पद्धतीमुळे चालक-वाहकांना सोयीची ड्यूटी मिळणार नाही. आळीपाळीने कठीण, लांब पल्ल्याची ड्यूटी मिळणार आहे. यामुळे कामामध्ये शिस्त व पारदर्शकता येणार आहे. सोयीची ड्यूटी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर लांब पल्ल्याच्या ड्युटीचा ताण येत असे; मात्र, नवीन प्रणालीमुळे हा त्रास कमी होणार आहे.
अशा पद्धतीने व्हायचे ड्युटीचे वाटप
चालक-वाहक सोयीच्या मार्गावरील ड्यूटी मागून घेत असत. त्यामुळे पॉकेट ड्युटीचे वितरण होत असल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता. त्यामुळे व्यवस्थापनावर कर्मचारी खार खाऊन असायचा; मात्र ‘टी-९’ मुळे यामध्ये सुसूत्रता येणार आहे.
‘टी-२’ या प्रणालीद्वारे सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या आधारे क्रमवार ड्यूटी दिली जाणार आहे.
‘टी-२’ या रोटेशन प्रणालीचे काटेकोरपणे अवलंब करण्याची सूचना महामंडळाने केली आहे. त्यामुळे कामामध्ये पारदर्शकता वाढेल, नाराजी कमी होईल.
--प्रज्ञेश बोरसे, विभाग नियंत्रक, रत्नागिरी
