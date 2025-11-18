राजापुरात भाजपाच्या नाराजीने रंगत
भाजपच्या नाराजीने राजापुरात रंगत
दोनच जागा मिळाल्याची खंत ; भरलेले माघार घेणार का?
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १८ ः राजापूर नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासह नगरसेवकपदाच्या दहा प्रभागातील वीस जागांसाठी होत असलेल्या लढतीसाठी उमेदवारांची भाऊगर्दी झाली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसह अपक्षांनी निवडणूक आखाड्यामध्ये ठोकलेल्या शड्डूने निवडणुकीत रंगत निर्माण झाली आहे. महायुती झालेली असताना भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरल्याने महायुतीसमोर आव्हान उभे राहिले आहे.
राजापूर शहराच्या राजकारणामध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट), भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यासह मनसेची ताकद आहे. त्यामध्ये काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) हे प्रमुख राजकीय पक्ष इतर पक्षांच्या तुलनेमध्ये प्रबळ आहेत. पालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट) आणि मनसेसह अन्य मित्रपक्षांनी महाविकास आघाडीची घोषणा केली. जागावाटपामध्ये काँग्रेस आणि शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनीही निवडणुकीसाठी महायुतीची घोषणा केली आहे. महायुतीच्या मित्रपक्षांमध्ये जागावाटप होताना त्यामध्ये महायुतीतील सर्व मित्रपक्षांना उमेदवारीची संधी मिळाली आहे; मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल होण्याच्या अंतिम दिवशी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. त्यामध्ये नगराध्यक्षपदाच्या दोन उमेदवारी अर्जांसह तब्बल सोळा उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. महायुतीच्या जागावाटपात भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्या. भाजपला त्यापेक्षा जास्त जागांची अपेक्षा होती. त्यामुळे नाराज कार्यकर्त्यांनी अर्ज भरून नाराजी व्यक्त केली. यावर भाजपसह महायुतीचे पदाधिकारी कोणता तोडगा काढणार, याकडे लक्ष आहे.
