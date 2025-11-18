चिपळुणात मोठ्या घडामोडीचे संकेत
चिपळूणमध्ये मोठ्या राजकीय घडामोडीचे संकेत
राष्ट्रवादीची नाराजी उघड ; वेगळ्या समीकरणाचे वारे, लवकरच चित्र होणार स्पष्ट
चिपळूण, ता. १८ : चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये डावलण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आमदार शेखर निकम यांच्याबरोबर चर्चा केली नाही तर पुढील चार दिवसात मोठ्या घडामोडी चिपळूणमध्ये घडण्याची शक्यता आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी आणि ठाकरे गट भविष्यात एकत्रित येऊन संसार करतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ‘खुर्चीसाठी काय पण’ असे राजकारण चिपळूणमध्ये सुरू आहे.
मतभेद झाले की, राजकीय समीकरण बदलण्यास वेळ लागत नाही, हे २०२२ नंतर चिपळूणच्या राजकारणात दिसून आले. एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करत स्वतःची शिवसेना स्थापन केली. तेव्हा माजी आमदार सदानंद चव्हाण यांनी ठाकरे यांना सोडून शिंदे यांना साथ दिली. नंतर अजित पवार यांनी शरद पवारांचे घड्याळ काढत स्वतःची राष्ट्रवादी स्थापन केली तेव्हा विद्यमान आमदार शेखर निकम यांनी शरद पवार यांना सोडून अजित पवार यांना साथ दिली. चिपळूणमधील राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते नव्याने स्थापन झालेल्या पक्षात सामील झाले. भाजपने आपला पक्ष मजबूत करण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे सध्या चिपळूणमध्ये सत्ताधारी तिन्ही पक्षांची ताकद वाढली आहे. महायुती केली तर तिकीट कोणाला द्यायचे आणि थांबवायचे कोणाला, असा प्रश्न असल्यामुळे शिवसेना-भाजपने राष्ट्रवादीला बाजूला ठेवून युती केली. या प्रक्रियेत आमदार शेखर निकम यांना शेवटपर्यंत डावलण्यात आले. शेखर निकम गटाचे कार्यकर्ते सुरुवातीपासून स्वबळाचा नारा देत होते; मात्र अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी आपल्याला डावलण्यात आल्याचे शेखर निकम यांना लक्षात आले. त्यानंतर राष्ट्रवादी एकत्रित निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. चिपळूणच्या महाविकास आघाडीमध्ये सध्या गोंधळ, वादविवाद, अंतर्गत मतभेद सुरू आहेत. तिन्ही पक्ष वेगळे लढत आहेत; मात्र नेते एकत्र राहतील की, नाही शंका आहे. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत कोण कोणासोबत असेल, हेच कोडे मतदारांना पडले आहे. एकीकडे आमदार शेखर निकम भाजपसोबत सत्तेत असून, आपली राष्ट्रवादी खरी असा तोरा मिरवत आहेत; पण महायुतीने डावलले तर पुढचा निर्णय घेण्यास मी मोकळा असल्याचे सांगत आहेत. रमेश कदम अजूनही आपली राजकीय ओळख आणि विचारसरणी जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत असून, ठाकरे सेना विरोधात आहे. या दोन्ही पक्षांची राजकीय अस्तित्व टिकवण्याची लढाई आता पालिका निवडणुकीपर्यंत पोहोचली आहे. ठाकरे गटातील सेनेत दोन गट आहेत त्यातील एक गट रमेश कदम यांच्याबरोबर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरे सेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सत्ताधारी असो वा विरोधक वर्षांचे ३६५ दिवस एकमेकांविरोधात आग ओकतात. जनतेपासून कार्यकर्त्यांनाही वाटते, आपले नेते जनता, कार्यकर्ते यासाठी किती झटतात; मात्र निवडणूक जवळ आली की, हेच राजकीय पक्ष सत्तेसाठी कधी, कुठे आणि कुणासाठी एकत्र येतील, याचा काही नेमच उरलेला नाही, असे सद्यःस्थितीत सुरू असलेल्या राजकारणावरून दिसून येत आहे.
-सागर कदम, नागरिक
महायुती कायम राहावी यासाठी मी शेवटपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. माझ्यामुळे महायुती तुटणार नाही, याची मी काळजी घेत आहे. मित्रपक्षाने सहकार्य केले नाही तर पुढचा निर्णय कार्यकर्त्यांना विचारून घेतला जाईल. तेव्हा सर्व पर्याय खुले असतील.
- शेखर निकम, आमदार
