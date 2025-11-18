माडखोल-धवडकीत उद्यापासून अवधुतानंद महाराज पुण्यतिथी
माडखोल-धवडकीत उद्यापासून
अवधुतानंद महाराज पुण्यतिथी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ ः प. पू. श्री अवधुतानंद महाराजांचा ११ वा पुण्यतिथी महोत्सव माडखोल धवडकी येथील ‘अवधुताश्रम’ येथे २० ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान होणार आहे. यावर्षी मंदिराचे बांधकाम पहिल्या मजल्यापर्यंत पूर्ण होत असल्याने या महोत्सवात महाराजांच्या समाधी शिळेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
गुरुवारी (ता. २०) सकाळी दहापासून सायंकाळी सहापर्यंत १२ तासांचे अखंड नामस्मरण, रात्री आठला मुख्य रस्त्यावरील रुना हॉटेलपासून अवधुताश्रमापर्यंत ‘श्रीं’च्या समाधी शिळेची मिरवणूक, शुक्रवारी (ता. २१) समाधी शिळा स्थापनेचा मुख्य सोहळा होईल. यात सकाळी दहाला श्री गणेश पूजन, पुण्याहवाचन आणि संस्कार होम, दुपारी साडेबाराला वे.शा.सं. दिगंबर शंकर पुजारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समाधी शिळेची स्थापना, एकला समाधीची महापूजा व अभिषेक, दोनला आरती व महाप्रसाद, रात्री आठला प्रसिद्ध भक्तिरसगंधर्व अजित कडकडे यांची गायन सेवा, शनिवारी (ता. २२) ११ व्या पुण्यतिथीनिमित्त पहाटे पाचला काकड आरती, सव्वापाचला महापूजा व अभिषेक, सकाळी सातला ध्वजवंदन, दुपारी साडेबाराला आरती व महाप्रसाद, सायंकाळी सातला धूप-दीप, आरती, ‘श्रींचा’ पालखी सोहळा, रात्री साडेदहाला जय हनुमान पारंपरिक दशावतार नाट्यमंडळ, दांडेली आरोस यांचा दशावतारी नाट्यप्रयोग, रविवारी (ता. २३) सकाळी अकाराला सदाशिव पाटील यांचे काल्याचे कीर्तन, दुपारी बराला गोपाळकाला व आरतीनंतर उत्सवाची सांगता होईल. हा पुण्यतिथी महोत्सव ‘अवधूताश्रम’, बेबीवाडी, माडखोल धवडकी येथे होणार आहे.
