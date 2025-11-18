नगराध्यक्षासाठी सहा; नगरसेवकांसाठी 94 अर्ज वैध
नगराध्यक्षासाठी सहा; नगरसेवकांसाठी ९४ अर्ज वैध
सावंतवाडी पालिका निवडणूक; आता अर्ज माघारीकडे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ ः येथील सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज झालेल्या अर्ज छाननीमध्ये अवैध झालेले उमेदवारी अर्ज पाहता एकूण नगरसेवकांच्या २० जागेसाठी ९४ तर नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीसाठी सहा जणांचे उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील व मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी अर्जाची छाननी केली. यावेळी सर्व पक्षाचे उमेदवार व कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.
येथील पालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत तर काहींनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. काल शेवटच्या दिवसापर्यंत नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण ११ तर नगरसेवक पदासाठी एकूण ११४ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. या अर्जाची आज सकाळी ११ वाजता प्रत्येक वॉर्डनुसार छाननी करण्यात आली. यावेळी नगराध्यक्ष पदासाठी दाखल झालेल्या ११ पैकी सहा अर्ज वैध ठरले. त्यामध्ये ठाकरे शिवसेनेच्या सीमा मठकर, भाजपकडून श्रद्धा सावंत-भोसले, अन्नपूर्णा कोरगावकर अपक्ष, निशाद बुराण अपक्ष, शिंदे शिवसेनेकडून नेता कविटकर तर काँग्रेसकडून साक्षी वंजारी यांचा समावेश आहे. नगरसेवक पदासाठी प्राप्त झालेल्या ११४ पैकी २० अवैध तर ९४ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी २१ तारीख ही शेवटची असून या तारखेपर्यंत नेमके किती जण उमेदवारी अर्ज मागे घेतात त्यावरून प्रत्येक प्रभागातील उमेदवारांची लढत स्पष्ट होणार आहे. वैध ठरलेल्या उमेदवारी अर्जामध्ये अपक्ष उमेदवारांचीही काही नावे समाविष्ट आहेत. नेमके अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेले उमेदवार आपला अर्ज मागे घेतात की कायम ठेवतात हे सुद्धा २१ तारीखनंतर स्पष्ट होणार आहे.
एकूण दहा प्रभागांमध्ये शिंदे शिवसेना, भाजप अशी लढत पाहायला मिळत आहे तर काँग्रेसकडून १६ जाग्यांवर आपले उमेदवार उतरविले आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडून पाच जागेवर उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. सर्वच प्रभागांमध्ये यावेळी तुल्यबळ अशी लढत पाहायला मिळणार आहे. भाजप आणि शिंदे शिवसेना यामध्ये खरी लढत होणार आहेत. ठाकरे शिवसेनेने काही जागांवर चांगले उमेदवार दिल्याने त्या ठिकाणीही रस्सीखेच पाहायला मिळणार आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी यावेळी कडवी झुंज पाहायला मिळणार आहे. शहरातील एकूण मतदार लक्षात घेता नगराध्यक्ष पदाच्या सहा उमेदवारांमध्ये मतांची विभागणी होणार आहे.
------------------
नाराजी दूर करण्याचे आव्हान
काही नाराज्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. त्यांची नाराजी दूर करण्याची कसरत त्या-त्या प्रभागातील उमेदवारांना करावी लागणार आहे. एकूणच २१ तारीखनंतर या निवडणुकीमध्ये अधिकाधिक रंगत वाढणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.