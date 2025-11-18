-टिईटी परीक्षेसाठी जिल्ह्यात १० केंद्र
टीईटी परीक्षेसाठी
जिल्ह्यात १० केंद्रे
रत्नागिरी, ता. १८ ः महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) २३ नोव्हेंबरला होत आहे. या परीक्षेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४ हजार ३५१ उमेदवार पात्र ठरले आहेत. त्यात पेपर १ साठी १ हजार ७६२ तर पेपर २ साठी २ हजार ५८९ शिक्षकांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी १० परीक्षा केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. परीक्षेमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली आहे. परीक्षाकेंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याबरोबरच उमेदवाराचे थंब रीडिंगसुद्धा घेण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात एकूण ३५० कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. शिक्षकभरतीसाठी अनिवार्य असलेली ही परीक्षा शांततेत आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. उमेदवारांनी वेळेवर उपस्थित राहून सहकार्य करावे, असे आवाहन परीक्षा परिषदेकडून करण्यात आले आहे.
---
* उमेदवार संख्या : ४ हजार ३५१
* परीक्षा केंद्रे : १०
* प्रत्येक केंद्रावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर
