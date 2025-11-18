रवळनाथ-सातेरीच्या चिंतनात हरवले भाविक
05176
रवळनाथ-सातेरीच्या चिंतनात हरवले भाविक
‘गुण गाईन आवडी’; ओटवणेत मंदिरात रंगली भक्तिमय मैफल
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. १८ ः देव आणि भक्तांचे अद्वैत सांगणारी आणि जागृत देवस्थान श्री देव रवळनाथ आणि आदिमाया श्री देवी सातेरी यांचा अगाध महिमा वर्णन करणाऱ्या ‘गुण गाईन आवडी’ या संगीत मैफलीने ओटवणे मंदिर आध्यात्मिक श्राव्याने दुमदुमून गेले. यावेळी शेकडो भाविक श्री रवळनाथच्या नामस्मरणात मंत्रमुग्ध होऊन गेले.
संस्थानकालीन परंपरा लाभलेले ओटवणे येथील जागृत देवस्थान श्री देवी सातेरी रवळनाथ पंचायतन देवस्थानाचा अगाध महिमा सांगणारी ‘गुण गाईन आवडी’ ही भाव-भक्तिमय सुरेल संगीत मैफल नुकतीच ओटवणे येथे झाली. कविवर्य कृष्णा देवळी रचित आणि संगीत अलंकार विशारद गायक रुपेंद्र परब (वडखोल) आणि त्याच्या साथीदारांनी या मैफिलीत रंगत आणली.
‘वंदितो मी आदि माय सातेरीसी’ या आई सातेरीच्या गीताने प्रारंभ करत संगीत मैफलीची सर्वोच्च उंची गायक रुपेद्र परब यांनी गाठली. ‘रवळनाथ नामी अमृताची गोडी’ यांसह विविध गीतांना सुंदर पद्धतीने स्वरबद्ध करीत त्यांनी पहाडी आवाजाने भाविकांना रवळनाथाच्या नामस्मरणात तल्लीन केले. या मैफलीतील गीते भाविकांचा आत्मा सुखमय व त्यांच्या मनाला निरव शांतता देणारी ठरली. भक्तीची व निष्ठेची प्रचिती देणाऱ्या गीतांनी रवळनाथ व सातेरीच्या चिंतनात भाविक हरवून गेले.
या मैफलीला संगीत साथ ऑर्गन-गजानन मेस्त्री (होडावडे), हार्मोनियम-अक्षय कांबळे (शेर्ले), पखवाज-मेहल कांडरकर (तळवडे), तबला-प्राजक्ता परब (वाफोली), टाळ वादक-प्रशांत काजरेकर (तळवडे), भावना परब (वाफोली) यांनी दिली.
कविवर्य कृष्णा देवळी, ओटवणे सरपंच दाजी गावकर, उपसरपंच संतोष कासकर, मानकरी बाबाजी गावकर, रवींद्र गावकर, मनोहर मयेकर, रवींद्र म्हापसेकर, उमेश गावकर, विश्वनाथ भिसे, नरेंद्र कविटकर, रमेश गावकर, बुवा विजय माधव, बाळू गावकर, साक्षी कविटकर, सिद्धी मेस्त्री उपस्थित होते. गवळीवाडी येथील लहान मुलांनी गणेश अथर्वशीर्ष पठण केले. रवळनाथ स्तोत्र, अष्टक व रवळनाथ महिमा सादरीकरण करण्यासाठी भाविकांनी सहभाग घेतला. संगीत अलंकार गायक रुपेंद्र परब यांच्यासह कविवर्य कृष्णा देवळी यांचा सपत्नीक सन्मान झाला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.