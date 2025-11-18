क्राईम
कोकणनगर येथील
जुगारावर छापा
रत्नागिरी ः शहरातील कोकणनगर येथे पोलिसांनी मटका जुगारावर कारवाई केली. या कारवाईत साहित्यासह २ हजार ७३५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. शहर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रियाज अब्बास मुकादम (वय ५४, रा. कोकणनगर, मजगावरोड, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १७) दुपारी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल बाळू पालकर यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
उद्यमनगर येथील
तरुणाची आत्महत्या
रत्नागिरी ः शहरातील लेप्रेसी कॉलनी-उद्यमनगर येथील तरुणाने घरातील वाशाला ओढणीने गळफास घेतला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले. आशिष रोहित माने (वय ३३, रा. लेप्रेसी कॉलनी, उद्यमनगर, रत्नागिरी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १८) सकाळी निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुणाने अज्ञात कारणातून घरातील वाशाला गळफास घेतला. तत्काळ त्याला नातेवाइकांनी उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी जिल्हा रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत नोंद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यावर गुन्हा
पावस ः तालुक्यातील नाखरे येथील रामेश्वरवाडी जाणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यावर मद्य पिणाऱ्यावर पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जनार्दन शंकर नमसले (वय ५५) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १७) सायंकाळी निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल महेश कुबडे यांनी पूर्णगड सागरीसुरक्षा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
बेशुद्धावस्थेतील
वृद्धाचा मृत्यू
रत्नागिरी ः तालुक्यातील रहाटागरवाडी-मालगुंड येथे घरात बेशुद्धावस्थेत पडलेल्या वृद्धाला अधिक उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. दिलीप शंकर गावडे (वय ६४, रा. रहाटागरवाडी-मालगुंड, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. १६) सकाळी घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गावडे हे सायंकाळी पाचच्या सुमारास घरातील किचनमध्ये बेशुद्धावस्थेत पडले होते. त्यांना अजित गावडे यांनी उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्र येथे दाखल केले होते. अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. जयगड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.