दुचाकीला अज्ञात दुचाकीची धडक, दोघे जखमी
सालदुरेत दोन दुचाकीचा अपघात
दोघे जखमी ; अनोळखीस्वारावर गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १८ ः तालुक्यातील सालदुरे येथील खोताची वाडी रिसॉर्ट परिसरात दुचाकीला अनोळखी दुचाकीने दिलेल्या धडकेत दोघेजणं जखमी झाले. हा अपघात १५ नोव्हेंबरला सकाळी झाला. या प्रकरणी दापोली पोलिसांनी अनोळखी मोटरसायकल स्वाराविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
सालदुरे येथे झालेल्या अपघातात हर्णै येथील पत्रकार राजेश राजाराम लिंगायत आणि त्यांची मुलगी वृंदा लिंगायत जखमी झाली आहे. राजेश लिंगायत (वय ४४, रा. हर्णै, दापोली) यांनी पोलिसात तक्रारी दिली आहे. त्यानुसार राजेश दुचाकीने मुलगी वृंदासह खोताचीवाडी रिसॉर्टहून दापोलीच्या दिशेने येत होते. त्या वेळी पाठीमागून आलेल्या अनोळखी मोटरसायकलस्वाराने त्यांच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. या अपघातात राजेश लिंगायत यांच्या हाताला दुखापत झाली असून, मुलगी वृंदाही किरकोळ जखमी झाली आहे. धडक देऊन मोटरसायकलस्वार घटनास्थळावरून पसार झाला. हेडकॉन्स्टेबल संतोष शिवलिंग सडकर अधिक तपास करत आहेत.
