भगवान बिरसा मुंडा यांना मुणगे वाचनालयात वंदन भगवान बिरसा मुंडा यांना मुणगे वाचनालयात वंदन

भगवान बिरसा मुंडा यांना
मुणगे वाचनालयात वंदन
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १८ ः येथील भगवती वाचनालयामध्ये जननायक भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती साजरी करण्यात आली. या निमित्त पुस्तक प्रदर्शन आयोजित केले होते.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेस अध्यक्ष गोविंद सावंत यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटन अध्यक्ष सावंत, उपाध्यक्ष महादेव प्रभू, कार्यवाह शंकर मुणगेकर यांच्या हस्ते झाले. वाचनालयाचे कार्यवाह शंकर उर्फ सुनील मुणगेकर यांनी, भगवान बिरसा मुंडा हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील एक महान योद्धा आणि क्रांतीचे प्रतीक व आदिवासी समाजाचे दैवत होते. त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध आणि जमीनदार-सावकारांकडून होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध लढा दिला. त्यांचे कार्य आजही सर्वांना प्रेरणादायी आहे, असे सांगितले. वाचनालयाचे कार्यवाह शंकर मुणगेकर, सहकार्यवाह मोतिराम वळंजू, कार्यकारिणी सदस्य संतोष लब्दे, संजय परुळेकर, सुनील बोरकर, धर्माजी आडकर, उज्ज्वला महाजन, ग्रंथपाल विश्वास मुणगेकर, सोमनाथ रुपे उपस्थित होते. उपस्थित वाचकांनी शासनाकडून दिलेल्या ‘आदिवासींचे अंतरग’ पुस्तकाचे वाचन केले. ग्रंथालयातील विविध ग्रंथांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष सावंत यानी केले.
