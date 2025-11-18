वेर्ले गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध
05197
वेर्ले गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध
दीपक केसरकर ः विविध पक्षांचे पदाधिकारी शिंदे शिवसेनेत
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ ः वेर्ले गावासाठी आजपर्यंत ज्या काही मागण्या झाल्या, त्या अधिकाधिक पूर्ण केलेल्या आहेत. आगामी काळातही गावात हायमास्ट तसेच रस्त्याची कामे व इतर रखडलेली कामे देखील पूर्णत्वास नेण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन माजी शिक्षणमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी वेर्ले येथे आयोजित पक्ष प्रवेश कार्यक्रमात केले.
वेर्ले गावातील शेकडो ग्रामस्थ, विविध पक्षांचे पदाधिकारी, युवा वर्ग आणि महिला यांनी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार केसरकर, जिल्हाप्रमुख परब यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले. यावेळी माजी जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, तालुका प्रमुख दिनेश गावडे, सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई, जिल्हा बँकेचे संचालक विद्याधर परब, गजानन नाटेकर, प्रमुख गावकर सोमनाथ राऊळ, जिल्हा सचिव परीक्षित मांजरेकर, माजी जिल्हाप्रमुख अशोक देसाई, युवा नेते सूरज परब, उपतालुकाप्रमुख राकेश पवार यांसह शिवसेनेचे पदाधिकारी व गावातील ज्येष्ठ मान्यवर उपस्थित होते.
आमदार केसरकर यांनी, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांवर शिवसेना मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वांगीण विकासाचे काम सुरू केले आहे. त्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही शिवसेनेत प्रवेश केला. आता सर्वांगीण विकासाची आमची राहील, अशी ग्वाही दिली. जिल्हाप्रमुख परब यांनी, आमदार केसरकर यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून वेर्ले पंचक्रोशीच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी शासन दरबारी व प्रशासनाच्या दरबारी पाठपुरावा करत गावासाठी १०० टक्के सहकार्य केले जाईल. आपण सर्वांनी आमदार केसरकर यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहावे, असे आवाहन केले.
यावेळी शिवसेनेत वेर्ले ग्रामपंचायत सदस्य, सूरज राऊळ, बाळकृष्ण गावडे, वेर्ले विविध विकास सेवा संस्थाध्यक्ष माजी सरपंच विजय राऊळ, माजी देवस्थान उपसमिती उपाध्यक्ष चद्रकांत राणे, माजी सरपंच यशवंत राऊळ, पंढरी राऊळ, शशिकांत घाडी, सोसायटी संचालक अनिल लिंगवत, महेश राऊळ, संजय राऊळ, प्रमुख गावकर सोमनाथ राऊळ आदींसह शेकडो ग्रामस्थांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.