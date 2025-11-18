वेंगुर्लेत नगराध्यक्षचे सहा अर्ज वैध
05204
वेंगुर्लेत नगराध्यक्ष पदाचे सहा अर्ज वैध
छाननी प्रक्रिया शांततेत ः नगरसेवकचे ११३ पैकी २४ अर्ज अवैध
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १८ ः येथील पालिकेच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी प्रक्रिया आज शांततेत पार पडली. यात नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या ८ पैकी ६ तर नगरसेवकपदासाठी दाखल झालेल्या ११३ पैकी ८९ अर्ज वैध ठरले. निवडणूक निरीक्षक विवेक घोडके यांच्या उपस्थितीत निवडणुक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार ओंकार ओेतारी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी हेमंत किरूळकर यांच्यामार्फत ही प्रक्रिया पार पडली.
येथील पालिका निवडणुकीत भाजप, शिंदे शिवसेना, काँग्रेस, ठाकरे शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गट व अपक्ष यांच्याकडून इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले होते. पक्षाकडून अर्ज दाखल केलेल्यापैकी ज्या उमेदवाराला पक्षाचा एबी फॉर्म मिळाला नाही, त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. छाननी प्रक्रियेत नगराध्यक्षपदासाठी दाखल केलेल्या आठ अर्जांपैकी सहा अर्ज वैध ठरले. यामध्ये भाजपाचे दिलीप गिरप, शिवसेनेचे नागेश गावडे, काँग्रेसचे विलास गावडे, ठाकरे शिवसेनेचे संदेश निकम, अपक्ष नंदन वेंगुर्लेकर व सोमनाथ टोमके यांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. भाजपाकडून अतिरिक्त दाखल केलेल्या विनायक गवंडळकर व शिवसेनेकडून अतिरिक्त दाखल केलेला बुधाजी उर्फ उमेश येरम यांचे अर्ज पक्षाचा एबी फॉर्म नसल्याने अवैध ठरले. नगरसेवक पदासाठी प्राप्त झालेल्या ११३ पैकी २४ उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने ८९ उमेदवारी अर्ज वैध घोषित करण्यात आले. छाननीवेळी कोणत्याही उमेदवाराने दुसऱ्या उमेदवाराच्या अर्जावर आक्षेप न घेतल्याने छाननी प्रक्रिया शांततेत पार पडल्याची माहिती निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी शुक्रवारी (ता.२१) शेवटची तारीख असून या तारखेपर्यंत प्रत्यक्ष लढती स्पष्ट होणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.