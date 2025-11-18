महामार्ग दिवसा बंद ठेवण्यास परवानगी नाकारली
संगमेश्वर ः सोनवी पुलावर गर्डर बसवण्याचे काम रात्री करण्यात येत आहे. (छाया ः अमोल शेट्ये, संगमेश्वर )
राष्ट्रीय महामार्ग दिवसा बंद ठेवण्याला विरोध
संगमेश्वरातील पुलाच्या गर्डरचे काम रात्री होणार ; रखडलेल्या कामाला अखेर गती
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १८ ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवी चौक येथे उभारण्यात येत असलेल्या पुलाच्या गर्डरचे काम दिवसा राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवून करण्यास परवानगी न मिळाल्याने आता गर्डर चढवण्याचे काम रात्रीच्यावेळी हाती घेतले गेले आहे. सोमवारी रात्री दोन गर्डर बसवण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील सोनवी चौक येथील पुलाचे काम गेली पाच वर्षे अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. या गतीने सुरू असणाऱ्या कामाचा त्रास संगमेश्वर येथील व्यापारीवर्गासह वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना होत असतानाच पुलाचे गर्डर चढवण्याच्या कामासाठी संगमेश्वर येथे राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्याचा घाट ठेकेदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने घातला होता. राष्ट्रीय महामार्ग दिवसा ठराविक वेळेत बंद ठेवण्यास संगमेश्वरवासियांनी तीव्र विरोध दर्शवला. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभाग अथवा ठेकेदार कंपनीने कोणालाही विश्वासात घेतले नव्हते.
राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम पाहता आधीच संगमेश्वरवासीय विविध कारणांनी त्रस्त आहेत. अशा स्थितीत संगमेश्वर येथे दिवसाच्या वेळी राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवल्याने शाळकरी विद्यार्थी, महिला, रुग्ण, व्यापारी पादचारी आणि वाहनचालक यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार होता. राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्यास स्थानिकांनी जोरदार विरोध केल्यानंतर ठेकेदार कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांनी नमते घेऊन सोनवी पुलाचे गर्डर चढवण्याचे काम रात्रीच्या वेळीच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गर्डर चढवण्याच्या कामासाठी संगमेश्वर येथे दोन क्रेन आणण्यात आल्या असून, या क्रेनद्वारे सोमवारी सायंकाळी गर्डर चढवण्याचे काम सुरू झाले. पुलाच्या पिलर्सवर गर्डर कसे चढवले जातात हे पाहण्यासाठी संगमेश्वरमधील उत्साही मंडळींनी मोठी गर्दी केली होती. रात्री सुरू झालेले काम पहाटेपर्यंत सुरूच होते. या दरम्यान, देवरूख मार्गावरील दोन गर्डर सुरक्षितपणे पिलर्सवर चढवण्यात आले. या वेळी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अभियंते, ठेकेदार कंपनीचे अभियंते, पोलिस कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित होते.
कोट
संगमेश्वर येथे राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्यास आम्ही विरोध केला होता. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने अथवा ठेकेदार कंपनीने संगमेश्वरवासियांचा अंत पाहू नये, असा इशाराही देण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने संगमेश्वरवासियांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सोनवी पुलाच्या गर्डरचे काम करण्यास दिवसा राष्ट्रीय महामार्ग बंद ठेवण्याची परवानगी नाकारून संगमेश्वरवासियांच्या भावना समजून घेतल्याबद्दल आम्ही प्रशासनास धन्यवाद देतो.
परशुराम पवार, पदाधिकारी प्रवासी वाहतूक संघटना संगमेश्वर.
