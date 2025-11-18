राजापुरात छाननीत सात अर्ज अवैध
माघारीकडे लक्ष ; नगराध्यक्षपदासाठी चार, नगरसेवकांसाठी ५९ अर्ज वैध
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १८ ः राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांची आज छाननी झाली. त्यामध्ये नगराध्यक्षपदाच्या पाच अर्जांपैकी जान्हवी करंगुटकर यांचा अर्ज बाद झाला तर नगरसेवकपदाच्या दाखल झालेल्या अर्जापैकी सहा अर्ज अवैध ठरले. छाननीनंतर आता नगराध्यक्षपदासाठी चार तर नगरसेवकपदासाठी ५९ असे एकूण ६२ उमेदवारांचे ६३ अर्ज वैध ठरले आहेत.
वैध ठरलेल्या उमेदवारी अर्जांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांसोबत भाजप कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अपक्ष उमेदवारी अर्जांचा समावेश आहे. उमेदवारी अर्जांची आज निवडणूक निर्णय अधिकारी विकास गंबरे यांच्या उपस्थितीत छाननी झाली. त्यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी दाखल झालेल्या पाच उमेदवारी अर्जांपैकी अपक्ष उमेदवार जान्हवी करंगुटकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला. महाविकास आघाडीच्या अॅड. हुस्नबानू खलिफे, महायुतीच्या श्रुती ताम्हणकर, अपक्ष शीतल पटेल, अपक्ष ज्योती खटावकर असे चार उमेदवारी अर्ज वैध ठरले.
नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी तब्बल तिप्पट म्हणजे ६५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. या उमेदवारी अर्जांच्या आज झालेल्या छाननीमध्ये सहा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले. त्यामध्ये प्रभाग ४ अ मधून शीतल पटेल यांनी भाजप पक्षामार्फत दाखल केलेल्या अर्जासोबत पक्षाचा एबी फॉर्म न जोडल्याने तो अवैध ठरवण्यात आला; मात्र त्यांचा अपक्ष अर्ज वैध धरण्यात आला आहे. प्रभाग क्र. ४ ब मधून सुशांत विनायक पवार यांचा अर्जदेखील पक्षाचा एबी फॉर्म नसल्याने अवैध ठरवण्यात आला. ४ ब मधून दिलीप अमरे यांचा डमी अर्ज बाद ठरवण्यात आला. प्रभाग ६ अ मधून समृद्धी रहाटे यांनी राष्ट्रवादी पक्षाकडून अर्ज दाखल केला होता; मात्र एबी फॉर्म नसल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवण्यात आला. प्रभाग क्र. ८ अ मधून प्रगती प्रकाश फोडकर यांचा अर्जदेखील पक्षाचा एबी फॉर्म नसल्याने अवैध ठरवण्यात आला. प्रभाग १० मधून आनंद जयवंत दुधवडकर यांनी दाखल केलेला अपक्ष उमेदवारी अर्ज अर्जावर योग्य सह्या नसल्याने अवैध ठरवण्यात आला. २१ डिसेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी असल्याने या निर्धारित कालावधीमध्ये किती अर्ज मागे घेणार, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
